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中美商務部長對話 京：盼美取消加徵關稅

中國新聞組／北京29日電
中國商務部新聞發言人束玨婷28日表示，對於中美商務部長的對話溝通，中國一直持開放態度，中美經貿領域一直保持著正常溝通。（取材自澎湃新聞）
中國商務部新聞發言人束玨婷28日表示，對於中美商務部長的對話溝通，中國一直持開放態度，中美經貿領域一直保持著正常溝通。（取材自澎湃新聞）

中國商務部新聞發言人束玨婷28日強調，對於中美商務部長的對話溝通，中國一直持開放態度，中美經貿領域一直保持著正常溝通；中方認為，在當前形勢下，取消加徵關稅符合中美兩國消費者和生產者的根本利益，有利於世界經濟恢復。

中國副總理劉鶴26日應約與美國財政部長葉倫舉行視訊通話，中國表達對美國取消加徵關稅和制裁、公平對待中國企業等問題的關切。

路透報導，束玨婷28日在例行發布會上指出，劉鶴和葉倫日前的通話約一個半小時左右，就經貿領域廣泛議題進行交流，對中美兩國宏觀經濟情勢和政策交流與討論，「對於中美商務部長的對話溝通，中國一直持開放態度。」束珏婷表示，中美經貿領域一直保持著正常溝通。

她說，雙方還就金融市場監管、G20（20國集團）框架下合作等多雙邊領域具體合作交換看法，雙方並提出各自關切的問題。雙方同意下一步繼續在各層級保持溝通，從有利於中美兩國和整個世界的角度，推動務實合作、解決具體問題。

此外，束珏婷回應美國聯邦通信委員會（FCC）決定取消中國電信公司在美電信運營牌照一事稱，美方此舉泛化國家安全概念，濫用國家力量，在缺乏事實依據的情況下惡意打壓中國企業，違背市場原則，破壞雙方合作氛圍，中方對此表示嚴重關切。

中國 美國 商務部

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