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中：關稅7.4％近發達成員標準 不接受超出世貿義務要求

中國新聞組／北京29日電
中國商務部指出，目前中國進口關稅總標準僅7.4%，已接近發達成員標準。（歐新社）
中國商務部指出，目前中國進口關稅總標準僅7.4%，已接近發達成員標準。（歐新社）

中國商務部副部長王受文28日表示，中國早已完全履行世界貿易組織（WTO）規定中國的義務，中國做出的承諾也完全履行。他強調，要求中國在世貿組織的環境下去履行超出WTO的一些義務，顯然是不公平、不合理的，也是不能接受的。

香港文匯報報導，20日至22日，世貿組織第八次對中國的貿易政策審議以視頻方式舉行，此次審議共提出2562個問題，創歷史紀錄，比第7次審議多16%。王受文表示，目前，中方已全面回答第一階段審議各成員提出的2151個問題，中英文共40萬字；「對中國提出的問題是美國的1.5倍。」

國務院新聞辦28日舉行的世貿組織第8次對華貿易政策審議情況發布會上，對於媒體問到，有WTO成員認為，中國到目前為止還沒有完全履行入會時的承諾。王受文表示，中國早已完全履行世貿組織規定中國的義務，他舉例，在WTO規則方面，加入WTO後，需要修改法律、法規和政策使之符合WTO規則，在這方面，中國中央政府清理的法規和部門規章就有2000多件，地方政府清理的地方性政策、法規有19萬多件。

在開放市場方面，中國承諾貨物關稅要降到9.8%。入會時中國進口的關稅是15.3%，今天中國進口關稅總標準僅7.4%，低於所有發展中成員，接近發達成員標準。

此外，中國還在服務領域內廣泛開放市場，加入WTO議定書和有關工作組報告規定，需要在2007年開放9大類100個分部門，現在中國實際開放接近120個分部門，都超過中國所做的承諾。

王受文提到，中國「外商投資法」已經實施，但有人批評一些外資領域仍然是禁止參加，王受文指出，中國的外資市場准入開放越來越多，這是中國自主開放的結果，不是WTO規定的義務，而且很多國家都有類似這樣的禁止或限制。在WTO中，只有一個協定：「與貿易有關的投資措施協定」，即TRIMs協定，中國已經完全履行這個協定，而且很多國家都有類似這樣的禁止或限制。

關於國有企業是否享受特殊待遇的問題，王受文表示，中國的國有企業是「自主經營、自負盈虧、自我約束、自我發展」的獨立市場主體，和其他所有制企業一樣，公平參與市場競爭，沒有享受特殊待遇。

王受文指出，中國願意透過自貿協定、透過雙邊投資協定來處理這個問題，比如，中國已經提出正式申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），CPTPP對投資規定的標準是很高的，中國願意透過這些管道來處理。

中國商務部副部長王受文28日強調，要求中國在世貿組織的環境下去履行超出WTO的一...
中國商務部副部長王受文28日強調，要求中國在世貿組織的環境下去履行超出WTO的一些義務，顯然是不公平、不合理的。（取材自中國網）

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