中俄首次海上巡航 中國防部：共同應對海上安全威脅

圖為中俄首次海上聯合巡航，參加聯合巡航的中國海軍艦隊部分艦艇。新華社

針對中俄日前接連舉行「海上聯合-2021」軍事演習和首次海上聯合巡航，引發國際高度關注，中國國防部 發言人譚克非28日表示，本次演習進一步提升了中俄海軍共同應對海上安全威脅、維護地區和平穩定的能力，未來將持續深化兩軍關係，密切戰略協作。

據中國國防部微信 公眾號消息，譚克非表示，10月14日至23日，中俄兩國海軍成功舉行「海上聯合-2021」軍事演習和首次海上聯合巡航，為兩國兩軍關係注入了新內涵。此次行動是中俄兩軍年度合作計劃內項目，不針對第三方。

譚克非稱，此次聯演和首次海上聯合巡航主要有四個方面亮點：

一、參演裝備和兵力行動實現新突破，中方055型萬噸級驅逐艦、運-8型反潛巡邏機等多型平台首次參加聯演，俄方參演兵力包括大型反潛艦、新型護衛艦。雙方兵力在任務海域複雜氣象條件下展開演練，聯合行動銜接緊湊；

二、組織指揮突出臨機導調，雙方指揮人員的協同能力進一步提升；

三、科目設計更加貼近實戰，對抗性、實戰化程度大幅提高；

四、聯合演習聯合巡航接續舉行，聯演結束後雙方艦艇編隊，位日本海、西太平洋、東海海域接續開展聯合巡航。這是中俄兩國海軍首次聯合巡航。

譚克非指出，團結就是力量，友誼地久天長。今年是《中俄睦鄰友好合作條約》簽署20周年。中方願與俄方一道，大力弘揚世代友好理念，全面落實兩國元首達成的重要共識，持續深化兩軍關係，密切戰略協作，加強各層次各領域務實合作，為深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係、維護國際和地區戰略穩定作出更大貢獻。