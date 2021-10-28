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美潛艇南海撞擊 中衛星拍到新圖像… 艇艏導流罩破損

中國新聞組／北京28日電
衛星圖像顯示，艇艏球形聲吶後側有2片淺色調異常區域。（視頻截圖）
衛星圖像顯示，艇艏球形聲吶後側有2片淺色調異常區域。（視頻截圖）

美國「康乃狄克」號核潛艇20多天前在南海發生撞擊事故。央視引述「遙感智庫」最新影像分析發現，事故疑已造成「康乃狄克」號艇艏導流罩嚴重破損。人民日報鐘聲昨天批美方至今仍在遮掩真相，「事出反常必有妖」，美方在南海進行的神祕任務已嚴重威脅地區安全。

央視軍事報導， 「遙感智庫」近日利用最新開源衛星影像，深度解讀「康乃狄克」號潛艇的狀態發現，艇艏球形聲吶後側有2片淺色調異常區域，疑似複合材料製成的艇艏導流罩因撞擊已破損。可能是下潛過程中撞擊到了硬度稍低、高差較大且有一定面積的不明物體，因無法判斷艇體損傷程度，緊急上浮並航渡至距離最近的關島阿普拉海軍基地進行檢查、休整。

從衛星影像判斷，美軍對該核潛艇的檢查已全部結束，正準備進行維修工作。「康乃狄克」號核潛艇下一步可能還是會向美本土機動航渡，回航至母港布雷默頓海軍基地進行水線下受損部位的維修。

至於美方為何不公開南海核潛艇碰撞原因，環球時報引述軍事科學院副研究員劉琳表示原因有三。一是美國核潛艇發生碰撞事故和美英澳建立三邊安全夥伴關係，開展核潛艇合作幾乎是在同一時期，核潛艇碰撞事故恰巧在這個敏感的時間點國發生，更增加了周邊國家的疑慮。

其次，如果對外公開事件調查結果可能會暴露美軍在南海行動航跡，美國想要掩藏其威脅中國主權安全、破壞地區和平的真相。第三，美軍擔心事實真相會對美國世界第一軍事強國的聲譽有所損害。

人民日報鐘聲昨天評論指出，美軍核潛艇南海碰撞事故發生於10月2日，但美方直到5天後才發表一份語焉不詳的簡短聲明。事故發生至今已超過20天，美方仍在遮掩。美軍此次派出核潛艇悄無聲息地在南海潛航，究竟是要執行什麼任務，向來將「透明度」、「國際責任」等掛在嘴邊的美國卻諱莫如深。「事出反常必有妖」，各方不得不質疑美方的真實意圖。

評論說，截至7月底，美軍對華海空抵近偵察就已近2000次。「康乃狄克」號核潛艇碰撞事件絕不僅僅是一次技術性事故，而是對地區安全造成威脅的嚴重事件。美方必須盡快回應國際社會關切。

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