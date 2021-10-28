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反咬美人權歷史 中：太平洋鐵路枕木下 都有華人屍骨

記者羅印冲／北京28日電
大陸外交部發言人趙立堅，反咬美國人權歷史問題。（取材自環球網）
大陸外交部發言人趙立堅，反咬美國人權歷史問題。（取材自環球網）

美方近年經常攻擊包括新疆在內的中國中國人權問題，中國外交部發言人趙立堅今天反咬美國人權歷史問題，指應了解一下在美華工的悲慘經歷，還說「太平洋鐵路每一根枕木下面都有一具華人屍骨」，反諷意味強烈。

據環球網報導，趙立堅今天在中國外交部記者會反擊美方對新疆情況的指控。他宣稱，在中國新疆，人民安居樂業，民族和諧共存，社會繁榮穩定。新疆存在所謂「強迫勞動」，純屬彌天大謊。個別西方政客鼓譟所謂「強迫勞動」，實質是打著人權幌子搞政治操弄，粗暴干涉中國內政、遏制打壓中國特別是新疆發展、破壞全球產業鏈供應鏈穩定。

趙立堅接著說，想提醒美國一些人，美國至今約有50萬名從事農業勞作的童工，有24萬至32.5萬婦女和兒童遭受性奴役。過去5年，每年被販賣到美國從事強迫勞動的人口多達10萬，其中一半是被賣到「血汗工廠」或遭受家庭奴役。

他還說，他們應該去看一看正在紐約舉行的有關在美華人歷史的圖片實物展覽，了解一下在美華工的悲慘經歷。「太平洋鐵路每一根枕木下面都有一具華人屍骨。」他們也應該去了解一下1882年「排華法案」，這是第一部限制特定族群移民並禁止其成員入籍的美國法律，它對包括華人在內的亞裔種族歧視的惡劣影響延續至今。

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