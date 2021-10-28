國安風險為由 美撤中國電信美洲牌照

以國家安全為由，美國撤銷中國電信（CHA）子公司「中國電信美洲」在美營運牌照。（路透）

美國 聯邦通訊委員會（FCC）26日以國家安全風險為由，表決通過撤銷中國 電信（CHA）子公司「中國電信美洲」的在美營運牌照，要求必須在60天內停止業務，因為該公司「受到中國政府的利用、影響和控制」；這是美國打壓大型中企在美營運的最新動作。中國電信美洲發言人對委員會決定感失望，公司會在繼續提供服務的同時，尋求一切可行選項。

FCC在新聞稿中表示，促進國家安全是委員會提升公共利益責任的一部分，這項行動落實保護國家通訊基礎設施免受潛在安全威脅。

這一行動遵循了去年川普執政期間行政部門機構的建議，是消除中國與美國電信基礎設施關聯的更廣泛行動的延伸，這一行動針對的是華為等公司。

新聞稿指出，中國電信美洲公司受中國政府利用、影響與控制，極可能被迫遵守中國政府的要求。

其次，鑑於FCC近20年前授權中國電信美洲公司在美國提供電信服務以來，中國的國家安全環境發生變化，FCC認為中國電信美洲公司的所有權與中國政府的控制權引發重大國家安全與執法風險。

FCC也指，中國電信美洲公司的行為以及對FCC和美國其他政府機構的陳述缺乏坦誠、可信度與可靠性，削弱FCC和美國其他政府機構對電信營運商的信任。

這項決定宣布的幾小時前，美國財長葉倫剛和大陸副總理劉鶴通話討論經貿問題。這次通話原本被視為雙方關係改善跡象。

按用戶數量計算，中國電信是全球最大的國有電信營運商，截至2019年，在全球已有逾3.35億名用戶，並向中國駐美國的政府機構提供通訊服務。FCC早於去年4月已以國家安全風險為由，威脅撤銷中國電信美洲、中國聯通美洲、太平洋網絡公司的美國營運許可。

同日，美國總統拜登正式提名 FCC代理主席羅森沃塞爾為FCC主席，若獲參議院確認提名，她將是FCC首位女性主席。