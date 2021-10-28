美撥款1億協助經濟 分析指拉攏東協共同反制中國

中國國務院總理李克強，以視訊出席中國─東協領導人會議。（新華社）

由汶萊主辦為期三天的東協（東盟）視像峰會26日召開，美國 總統拜登 以視像形式參與，他宣布美國將撥款1.02億美元，加強美國和東協的戰略夥伴關係。有分析認為，這意味美國尋求和東協合作，共同制衡中國 。

與中國較勁的同時，拜登在談話中卻也避免特別提到中國，路透指出，背後原因為美方同時正在努力推動今年底的拜習線上會談。

美國總統上一次出席東協─美國峰會是在2017年，美國前總統川普出席在菲律賓馬尼拉舉行的峰會。睽違4年後，華盛頓首次與東協進行領導人級別的接觸，國際高度矚目。

綜合外媒報導，拜登在峰會開場時發言表示，「美國對於東協10個成員國在區域扮演中心角色深感認同，並期盼未來親自訪問東南亞」。分析家指出，拜登與東協10國會談，反映出美國現任政府努力與各盟邦和夥伴國交往，以透過集體行動來反制中國。

拜登26日以線上方式參與東協視像峰會，象徵美國重新啟動中斷數年與東協的最高層關係，白宮也宣布提供最多達1.02億美元的資金，擴大美國在印太地區戰略合作夥伴關係。

中國國務院總理李克強以視訊出席，今年也是中國與東協建立對話關係30周年，李克強就下階段中國東協合作提出六點建議，推動「區域全面經濟夥伴協定（RCEP）」盡早生效。

拜登致詞時表示，美方真切期待與東協國家合作，他並意有所指表示，每個國家都可以在公平的環境中競爭並取得成功，「所有國家無論多大多強都要遵守法律」。

拜登說，美國堅定支持東協對印太和基於規則的地區秩序的展望，此外，美國會支援東協抗疫外，並應對氣候危機、發展互聯網保安等資金和借貸總共1億美元。