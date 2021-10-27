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李克強「大管家」石剛 被免去國務院研究室副主任職務

記者羅印冲／北京27日電
國務院研究室副主任兼總理辦公室主任石剛。(取材自人民網)
國務院研究室副主任兼總理辦公室主任石剛。(取材自人民網)

國務院25日宣布人事任免，其中，石剛被免去國務院研究室副主任職務，受外界關注。現年63歲的石剛，同時也是國務院總理辦公室主任。

第一財經日報此前引述知情人士稱，石剛為安徽桐城縣人，先後獲得中國科技大學工學學士學位和上海交通大學管理學院的工學碩士學位。1986年，石剛開始在國家信息中心經濟預測部工作，主要從事經濟預測與分析。

1997年3月，石剛調任國家發改委（原為國家計委）國民經濟綜合司，從事宏觀經濟政策研究、經濟形勢分析和預測等工作。

上述人士稱，石剛處事謹慎務實，早年就被選中作為年輕幹部的重點培養對象。2006年6月，時任綜合司副司長的石剛正式升任司長。

他擔任這項職務七年，在2013年6月轉任國務院研究室副主任，7月兼任總理辦公室主任。2018年1月，石剛擔任全國政協委員。

中央社引述港媒報導，石剛這位「總理大秘」追隨李克強十年，沒有官拜正部級，也沒有掛上國務院副秘書長，「揮一揮衣袖就告別政壇」。

報導提到，石剛與李克強是安徽老鄉，小李克強三歲，是學者型官員。李克強擔任常務副總理並分管發改委後，石剛進入其視野。李出任總理後，石剛正式成為李的「大管家」。

據報導，接替石剛的人選未知，但由於總理任期有限，新人選只會是「任重道不遠」。而對於石剛的退休，秘書的動向，某個程度折射出領導人的影響力。比如，前總理朱鎔基的辦公室主任李偉，後來擔任銀監會副主席、國務院發展研究中心主任，成為正部級官員；他現任全國政協常委、全國政協人口資源環境委員會主任。

國務院 李克強 工作

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