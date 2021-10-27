新聞評論／中國經濟成長趨緩 改革脈絡現風險

在接連發生恒大債務危機及限電風暴後，中國 經濟近期明顯放緩，第3季成長率甚至縮小到令人擔憂的4.9％。探究其原因，除了各地停電及疫情升溫影響生產外，主要是中共 基於其國家主席習近平 新時代中國特色社會主義理念，接連出手整頓民營科技大廠及網路平台等產業，意欲藉此調整經濟結構，卻因出手過重，使經濟陷入低成長的風險。

習近平的新時代發展理念，包括「共同富裕」及「減少對外脆弱性」兩大目標。前者，試圖解決分配不均，及過去一味追求成長導致社會發展扭曲的副作用；後者，看似為建立關鍵技術的自主，實則是為了避免共同富裕的目標受到西方技術的限制。為此，北京近期快速加大國家干預力道，強調追求經濟與社會均等，並推動國內外「雙循環」分進。

例如，對阿里巴巴、滴滴出行下重手，意在重新分配資源與創造公平競爭環境；整頓教育培訓業，既為減輕父母的教育負擔，也是衝著貧富差距將造成「階級複製」而來；對房地產業畫出財務的「三條紅線」，重創恒大地產與陸股，則是要解決高房價問題。然而，這些行業監管新規，都引發手段「過當」的批評。

探究「共同富裕、減少對外脆弱性」背後的三股重要驅動力，即可理解這波改革背後的邏輯。這三股驅動力是：1、中共政治「意識形態」主要矛盾的轉變；2、「人口狀況」困境；3、「與西方脫鉤」的現實。其中，以掌握當前中國大陸社會的「主要矛盾」最為重要。

首先，中共政治上所謂的矛盾，源自於毛澤東的《矛盾論》與《實踐論》，認為矛盾存在於一切事物的發展過程，且每一事物的發展過程存在著自始至終的矛盾運動；因此，中共領導人皆極重視透過解決主要矛盾推進社會進步和發展。例如，1978年鄧小平宣示中國社會的主要矛盾在於生產力發展水平太低，次年中共便推動改革開放。可見，中共確立了社會主要矛盾後，即會不計代價地解決它，修改經濟體制也在所不惜。如今，中國人均GDP已突破1萬美元，進入全面小康社會，以往的主要矛盾已不存在，取而代之的是開放過程中一味追求成長所造成的新矛盾，也就是貧富差距及社會不平衡的問題。隨著新的主要矛盾確立，中國經濟發展邏輯即再度改弦易轍。

其次，隨著人口紅利高峰已過，加上長期一胎化政策造成勞動人口早衰、總扶養比過高等副作用，不僅衝擊中國經濟成長，也讓勞動人口的經濟負擔加劇。面對這些壓力，「低生育率」與「未富先老」成為亟需改善的難題。

第3，由於美中爭霸愈演愈烈，並從政經層面擴及軍事層面，「去美國化」乃至「與西方脫鉤」成為中共擘劃經濟路線的重要考量。自晚清以來受西方壓迫的歷史記憶過於深刻，使中共希望藉由與西方脫鉤，成為與西方地位對等的戰略性對手。

儘管為解決分配不均的著眼使經濟改革看似有理，但習近平力倡的「共同富裕」及「減少對外脆弱性」，仍需要穩健的經濟成長作為支撐。要解決不平衡發展、改善人口狀況，也需要大量的移轉性支出及公益性支出，關鍵技術升級及去依賴更要大量的資本支出持續堆砌。然而，北京用激進的方式解決過度資本化產生的問題，勢必衝擊經濟表現，並削弱體制改革所需的本錢。萬一政策操作過當，更可能造成經濟成長停滯。這些激烈的改革措施，對習近平政權構成的考驗，才剛開始而已。