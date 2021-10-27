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北京冬奧百日倒數 三大賽區、12場館進備戰模式

中國新聞組／北京27日電
北京冬奧進入倒數一百天，北京官員表示，各項準備工作已基本就緒。圖為北京民眾與冬奧計時牌合影。（美聯社）
北京冬奧進入倒數一百天，北京官員表示，各項準備工作已基本就緒。圖為北京民眾與冬奧計時牌合影。（美聯社）

27日，北京2022冬奧會與冬殘奧會迎來倒計時100天。隨著開幕日期臨近，目前北京冬奧準備工作進入最後衝刺階段，北京、延慶、張家口三個賽區將承辦賽事的12個競賽場館裡的永久性設施均已完工驗收，進入備戰模式。北京冬奧村和冬殘奧村，亦全面完工並交付北京冬奧組委。

來源：YouTube

大公報報導，目前「鳥巢」進入場館封閉期，場館正全面進行各項冬奧改造任務。北京冬奧後，「鳥巢」將成為世界上唯一一個既舉辦過夏季奧運會開閉幕式、又舉辦過冬季奧運會開閉幕式的雙奧場館。

國家游泳中心水立方和五棵松體育中心籃球館兩個「雙奧場館」，已分別完成「水轉冰」和「籃轉冰」。有「冰殿」之稱的首都體育館也完成改造升級，近日剛完成短道速滑世界盃的測試工作。

據了解，年底前，相關測試賽還將陸續在北京、延慶、張家口三大賽區展開，對標賽時運行標準，全方位測試場館運行和準備工作。測試賽期間，將有來自境外的2000餘名運動員、隨隊官員和國際技術官員、計時記分專業人員等陸續來到中國。

可容納1萬2000名觀眾的國家速滑館，是今次北京冬奧唯一新建的冰上競賽場館。臨近天黑，國家速滑館會進行燈光照明檢測，藍綠光交替，可以看到速滑館成為一條彩色炫目的「冰絲帶」。

據了解，「冰絲帶」也是冬奧歷史上第一個使用二氧化碳作為製冷劑的速滑場館。與傳統製冰技術相比，二氧化碳製冷效率高20%以上，低碳且成冰速度更快。

低碳、綠色是北京冬奧所有場館建設的一大特點。據了解，北京冬奧會所有場館實現100%綠電供應，其電力均來自風力發電或光伏發電。

可容納1萬2000名觀眾的國家速滑館，是今次北京冬奧唯一新建的冰上競賽場館。(中...
可容納1萬2000名觀眾的國家速滑館，是今次北京冬奧唯一新建的冰上競賽場館。(中新社)

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