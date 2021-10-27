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白宮證實：拜習年底前視訊會談 但日程未透露

中國新聞組／北京27日電
美國總統拜登(左)和中國國家主席習近平(右)年底將透過視訊會晤。(Getty Images)
美國總統拜登(左)和中國國家主席習近平(右)年底將透過視訊會晤。(Getty Images)

持續缺席重要國際場合的中國國家主席習近平，依舊不會親自出席30、31日在羅馬舉行的G20峰會。中美領袖無法在G20峰會會晤，白宮國安顧問蘇利文26日證實，美國總統拜登與習近平將在年底前安排雙邊視訊會談，但他並未透露日程。他表示，美中激烈競爭之際，最高層級密集外交至關重要。

蘇利文（Jake Sullivan）簡報拜登歐洲訪問行程指出，這是拜登上任後第2度前往歐洲訪問，主要目的是在羅馬登場的20國集團高峰會，以及之後在蘇格蘭格拉斯哥舉行的聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）。拜登此行也將前往梵蒂岡會晤教宗方濟各。

蘇利文在答覆拜登與習近平無法利用G20峰會舉行雙邊領袖會晤時表示，他10月初與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在瑞士蘇黎世會談時，雙方一致同意兩國元首將在年底前舉辦虛擬會談，讓兩人能在技術可行下，面對面坐下討論各項議題。

外界曾預期拜登與習近平有機會利用G20峰會期間舉行雙邊會談，但習近平已經確定不會親自出席峰會。對於習近平選擇留在國內，不親自出席峰會，蘇利文認為這出於習近平個人選擇。

他表示，儘管從拜登立場認為有機會和習近平面對面接觸十分重要，但若習近平無法親自出席，透過虛擬會議進行是次佳選擇，「這就是我們打算做的」。

不過，蘇利文並未透露拜登與習近平雙邊會談的時程。

報導指出，中國採取完全消滅新冠病毒病例的策略，連帶造成習近平不願踏出國門，他已經超過1年9個月未踏出國門。此次G20峰會，中國將派外交部長出席會議，習近平則是遠距參加。

目前傳出習近平不出席在義大利首都羅馬舉行的G20會議，其後的聯合國（UN）氣候峰會則尚未確定是否出席。

習近平 拜登 蘇利文

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