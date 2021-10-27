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馬克宏通話習近平 表態支持北京冬奧

記者陳政錄／綜合報導
法國總統馬克宏與中國國家主席習近平2019年在北京人民大會堂會談。(中新社)
法國總統馬克宏與中國國家主席習近平2019年在北京人民大會堂會談。(中新社)

中國國家主席習近平26日與法國總統馬克宏通話，習向馬克宏表示，近期國際上發生的幾件大事再次說明，法方主張歐盟戰略自主是正確的。習還強調，中法還要相互支持辦好北京冬奧會和巴黎奧運會。

此前，由於新疆人權議題受國際關注，美歐多國一度傳出要抵制在2022年2月舉行的北京冬奧會。馬克宏昨表態稱，「法方支持中方成功舉辦北京冬奧會」。

據新華社報導，習近平在通話中表示，中法應推動有關合作進程，鞏固民用核能、航空航天等傳統領域合作，拓展人工智慧、生物製藥、海洋等新領域合作。

習近平還稱，中歐要通過持續高層溝通對話，增進了解互信，減少誤解誤判，妥善管控分歧，加強對中歐關係的政治引領，確保中歐關係行穩致遠，希望法方為推動中歐關係健康穩定發展發揮積極作用。

馬克宏表示，法方堅定致力於以建設性方式推動歐中關係發展，妥善管控和解決分歧，深化歐中在經貿、氣候變化、生物多樣性保護等領域合作，希望與中方就20國集團領導人義大利峰會、格拉斯哥聯合國氣候變化大會加強協調。

馬克宏還稱，法方希望歐中投資協定早日生效實施，並期待與習就法中、歐中關係以及共同關心的重要問題保持密切溝通。

馬克宏 北京 習近平

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