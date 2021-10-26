我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山灣區狂風暴雨 逾700樹倒、200處淹水 4萬戶停電

影／日本真子公主成婚 與妹相擁道別 正式脫離皇室

恢復聯國席位50周年 習近平暗批美霸權：不能1國定規則

記者賴錦宏、陳政錄／綜合報導
中國國家主席習近平25日在北京出席中華人民共和國恢復聯合國合法席位50周年紀念會議並發表重要講話。（新華社）
中國國家主席習近平25日在北京出席中華人民共和國恢復聯合國合法席位50周年紀念會議並發表重要講話。（新華社）

中國國家主席習近平25日重申，支持以聯合國為核心的國際體系和多邊主義，他並暗批美國，強調堅決反對霸權主義、強權政治和單邊主義。他說，「國際規則只能由聯合國193個會員國共同制定，不能由個別國家和國家集團來決定」。

來源：YouTube

習近平25日在北京出席「中華人民共和國恢復聯合國合法席位50周年紀念會議」時，作上述表示。

習近平強調，50年前的今天，第26屆聯合國大會以壓倒性多數通過第2758號決議，決定恢復「中華人民共和國在聯合國的一切權利」，承認「中華人民共和國」政府代表是中國唯一合法代表，這是中國人民的勝利，也是世界各國人民的勝利。

習近平稱要維護聯合國權威，反對強權政治。他說，世界各國應該維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。國際規則只能由聯合國193個會員國共同制定，不能由個別國家和國家集團來決定。

習近平說，「應該順應歷史大勢，堅持合作、不搞對抗，堅持開放、不搞封閉，堅持互利共贏、不搞零和博弈，堅決反對一切形式的霸權主義和強權政治，堅決反對一切形式的單邊主義和保護主義。」習近平呼籲各國加強合作，應對人類面臨的挑戰，推動構建人類命運共同體。

至於美國表態支持台灣有意義地參與聯合國活動，中國前駐美大使崔天凱25日批評美方稱，這完全是逆歷史潮流而動。中國外交部發言人汪文斌則指，聯合國系統各專門機構和聯合國秘書處任何涉及台灣的事務，均應遵循「一個中國原則」和聯大第2758號決議。

他總結，「站在新的歷史起點，中國將堅持走和平發展之路，始終做世界和平的建設者；堅持走改革開放之路，始終做全球發展的貢獻者；堅持走多邊主義之路，始終做國際秩序的維護者」。

聯合國 中國 習近平

上一則

習近平未提台灣 學者：冷處理更危險

下一則

iPhone不附充電器、耳機 女大學生控告蘋果

延伸閱讀

前國務卿龐培歐：保衛台灣 盼拜登說話算話

前國務卿龐培歐：保衛台灣 盼拜登說話算話
新書「習近平傳」對習有褒貶 德國讀書會因中施壓取消

新書「習近平傳」對習有褒貶 德國讀書會因中施壓取消
中批美當年阻撓入聯：2758號決議是對歷史不公「糾錯」

中批美當年阻撓入聯：2758號決議是對歷史不公「糾錯」
習「入聯」50周年談話未提台灣 學者：冷處理更危險

習「入聯」50周年談話未提台灣 學者：冷處理更危險

熱門新聞

一名遊客闖入北京野生動物園白虎園區對眼前的虎群叫囂、狂吼、挑釁，但老虎始終不為所動。（百家號）

男子面對面挑釁虎群 原來有這個？ 難怪老虎不咬他

2021-10-25 12:17
圖為李雲迪2016年3月23日在美國紐約卡內基音樂廳演奏後向觀眾致意。新華社

中國「鋼琴王子」李雲迪涉嫌嫖娼被抓

2021-10-21 09:36
李雲迪。(取材自微博)

李雲迪嫖娼1次1萬元 支付寶轉帳「上半年已被抓過」

2021-10-21 21:43
父親對女兒說他已老了，沒有能力一直養她。（取材自鳳凰周刊）

月給1萬生活費嫌少 留學生飆罵親爹是畜牲

2021-10-22 10:00
李雲迪。(新華社)

李雲迪嫖娼被拘 同樣原因被抓的明星後來怎樣了？

2021-10-21 20:32
李子柒在訪談中，少見的露出全臉。（視頻截圖）

停更遭臆測 李子柒央視受訪：自己很幸運 想做好3件事

2021-10-23 10:00

超人氣

更多 >
男子面對面挑釁虎群 原來有這個？ 難怪老虎不咬他

男子面對面挑釁虎群 原來有這個？ 難怪老虎不咬他
華爾街日報：台灣軍隊士氣不振 難與中國一戰

華爾街日報：台灣軍隊士氣不振 難與中國一戰
美今將公布搭機入境疫苗接種規定 可能豁免少數國家

美今將公布搭機入境疫苗接種規定 可能豁免少數國家
麥當勞員工曝「這品項」最滯銷：從沒看過客人點

麥當勞員工曝「這品項」最滯銷：從沒看過客人點
美國脫口秀專題談台灣 主持人幽默解釋台海緊張

美國脫口秀專題談台灣 主持人幽默解釋台海緊張