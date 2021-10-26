恢復聯國席位50周年 習近平暗批美霸權：不能1國定規則

中國國家主席習近平25日在北京出席中華人民共和國恢復聯合國合法席位50周年紀念會議並發表重要講話。（新華社）

中國 國家主席習近平 25日重申，支持以聯合國 為核心的國際體系和多邊主義，他並暗批美國，強調堅決反對霸權主義、強權政治和單邊主義。他說，「國際規則只能由聯合國193個會員國共同制定，不能由個別國家和國家集團來決定」。

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習近平25日在北京出席「中華人民共和國恢復聯合國合法席位50周年紀念會議」時，作上述表示。

習近平強調，50年前的今天，第26屆聯合國大會以壓倒性多數通過第2758號決議，決定恢復「中華人民共和國在聯合國的一切權利」，承認「中華人民共和國」政府代表是中國唯一合法代表，這是中國人民的勝利，也是世界各國人民的勝利。

習近平稱要維護聯合國權威，反對強權政治。他說，世界各國應該維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。國際規則只能由聯合國193個會員國共同制定，不能由個別國家和國家集團來決定。

習近平說，「應該順應歷史大勢，堅持合作、不搞對抗，堅持開放、不搞封閉，堅持互利共贏、不搞零和博弈，堅決反對一切形式的霸權主義和強權政治，堅決反對一切形式的單邊主義和保護主義。」習近平呼籲各國加強合作，應對人類面臨的挑戰，推動構建人類命運共同體。

至於美國表態支持台灣有意義地參與聯合國活動，中國前駐美大使崔天凱25日批評美方稱，這完全是逆歷史潮流而動。中國外交部發言人汪文斌則指，聯合國系統各專門機構和聯合國秘書處任何涉及台灣的事務，均應遵循「一個中國原則」和聯大第2758號決議。

他總結，「站在新的歷史起點，中國將堅持走和平發展之路，始終做世界和平的建設者；堅持走改革開放之路，始終做全球發展的貢獻者；堅持走多邊主義之路，始終做國際秩序的維護者」。