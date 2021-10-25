外星人若入侵 「只有中國能提前警告」

西班牙媒體報導「中國天眼」能偵測到外星艦隊的入侵。(報導截圖)

西班牙「機密報」21日援引的一項最新科學研究稱，「如果存在外星人的話，那麼現在只有中國 能夠提前警告外星艦隊的入侵」。

報導稱，地球上最大的射電望遠鏡在技術上能夠探測深空的外星飛船艦隊，而只有「中國天眼」FAST──這個位於中國西南部省份貴州的「巨大炒鍋」──才具有這樣做所需的探測能力和靈敏度，從而使人類未來與外星文明的接觸保持警惕，進而為可能的遭遇做好準備。

據報導，這項研究是由美國 天體物理學家、「尋找外星智慧研究所」研究員紮紮·奧斯曼諾夫做出的。他的文章題目是「中國FAST望遠鏡能否探測到馮·諾依曼外星探測器」。

據介紹， 「尋找外星智慧研究所」是一個非政府科學組織，自1984年以來一直致力於尋找外星智慧的證據。在NASA以及卡爾·薩根、斯蒂芬·霍金和約翰·馮·諾依曼等著名科學家的實踐和理論貢獻下，它已經活躍了數十年，特別是探索外星文明方面，幾乎是最權威的組織。

機密報報導稱，現在，一種壓倒性的具有邏輯的理論，比以往任何時候都被更多的思想家認同──這就是在卡爾達舍夫文明尺度上處於第二類的文明，其星際運動將不可避免地使用諸如馮•諾依曼探測器。

報導把馮·諾依曼稱為「歷史上最偉大的數學家、工程師和物理學家之一」。他除了是計算機發展史上里程碑的人物，還提出了一個理論，即外星的高級文明要進行星系間活動，將使用機器人探測器，而且這些機器人探測器具有自我複製的能力。

「今日宇宙」網站的文章說，通常被稱為馮·諾依曼探測器──能自我複製的外星機器人艦隊的想法幾十年來一直是科幻小說的主角，但到目前為止，還沒有任何證據證明它們的存在。這可能是因為我們沒有花更多時間尋找它們，然而這種局面可能會隨著新的500米孔徑球面射電望遠鏡（FAST）而改變。奧斯曼諾夫的研究結果表明，在FAST的焦點所在的無線電光譜帶中，可以觀測到高度先進文明的馮·諾依曼探測器艦隊。

奧斯曼諾夫的研究在地外文明研究領域引發廣泛關注。美國「巨型怪物機器人」網站據此報導說，「中國的新型望遠鏡將能夠發現即將到來的不明飛行物的襲擊」。

文章說，目前，世界上最大的全口徑射電望遠鏡FAST（中國人稱其為「天眼」）能夠在入侵的「自我複製者」造成任何可識別的損害之前就檢測 到它們，使人類能夠提前數百萬年看到潛在問題，這為人類提供了足夠的好處，有更多時間為即將到來的UFO襲擊做準備。