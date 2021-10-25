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英相剛說不反華 外交大臣唱反調：不能依賴中國

中國新聞組／北京25日電
英國外交大臣特拉斯表示，英國不能「依賴」中國。(Getty Images)
英國外交大臣特拉斯表示，英國不能「依賴」中國。(Getty Images)

數天前英國首相強生（Boris Johnson）才表態無意「排華」，歡迎中國投資。英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）卻表示，英國不能「依賴」中國，也不該允許國家基礎建設的關鍵領域由中國參與建設。上述兩人對中政策一南一北，受外界矚目。

據英國每日電訊報網站22日報導，英國外交大臣特拉斯宣稱，英國絕不能「依賴」中國，英國政府在網路安全、人工智慧、量子科技和5G等關鍵領域，應該要謹慎應對中國的參與。此外，她強調核電站等關鍵國家基礎設施的建設只能與「志同道合」的夥伴合作。

報導提到，就在幾天前，英國首相強生表示自己「不反華」，且不會「拒絕」中國投資。特拉斯的上述言論表明她是英國內閣中較為狂熱的中國懷疑論者之一。

報導稱，特拉斯在上月的內閣改組中被提拔為外交大臣，並被同僚們譽為英國未來的領導人。

她說：「我們當然要與中國開展貿易。中國是英國的重要貿易夥伴。但重要的是，我們不能在戰略上依賴中國。」

另據中央社引述法新社報導，由於英國曾批評中國鎮壓維吾爾族、將專制之手伸入香港，加上近年當局指控中方從事間諜活動，並禁止中國電信巨擘華為參與其5G網路建設，英中關係早已惡化。不過，強生於18日晚彭博刊出的訪問中表示，「我絕對沒有『排華』，差得遠了。中國是個偉大國家，也是偉大文明。」

強生當時還強調，「我不會告訴你，英國政府將把來自中國的所有提議拒之門外。」他說，「中國在我們的經濟生活中占了巨大部分，而且...在我們的有生之年，都將會如此。」

中國 英國 投資

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