中國首提「雙碳」目標路線圖 2025年碳排降18%

中國2025年二氧化碳排放要較2020年下降18%。圖為列車在江蘇連雲港煤炭碼頭運送進口電煤。（新華社）

中國 24日發布首份實現碳達峰、碳中和「雙碳」目標的明確路線圖，明定到2025年，二氧化碳排放要較2020年下降18%；到2030年和2060年，非化石能源消費比重要分別達到25%和80%以上。

新華社報導，中國官方昨發布「關於完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰、碳中和工作 的意見」，提5大目標、10方面31項重點任務，包括構建綠色低碳循環發展經濟體系、提升能源利用效率、提高非化石能源消費比重、降低二氧化碳排放水平，以及提升生態系統碳匯能力等。

根據意見，到2025年，中國單位國內生產總值能耗，要比2020年下降13.5%；單位國內生產總值二氧化碳排放，比2020年下降18%；非化石能源消費比重達到20%左右。

到2030年，單位國內生產總值二氧化碳排放，比2005年下降65%以上；非化石能源消費比重達到25%左右，風電、太陽能發電總裝機容量達到12億千瓦以上。

到2060年，非化石能源消費比重要達到80%以上。

在調整產業結構方面，要制定能源、鋼鐵、有色金屬、石化化工、建材、交通、建築等行業和領域碳達峰實施方案。同時，堅決遏制高耗能高排放項目盲目發展，對新建、擴建鋼鐵、水泥、平板玻璃、電解鋁等高耗能高排放項目嚴格落實產能等量或減量置換，推出煤電、石化、煤化工等產能控制政策等。