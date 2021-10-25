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熊貓「香香」聽成日官「杉山」 華春瑩一笑圈粉

中國新聞組／北京25日電
華春瑩在回答日本記者關於大熊貓「香香」的問題時，露出笑容。(日媒電視畫面截圖)
華春瑩在回答日本記者關於大熊貓「香香」的問題時，露出笑容。(日媒電視畫面截圖)

華春瑩擔任外交部發言人期間多次回答敏感問題，態度嚴肅，不過某次答覆日本記者提問時，華春瑩將大熊貓「香香」誤聽成日本外務省事務次官「杉山」並嚴正回答了問題，後來知道自己聽錯了，她一度大笑，這個笑容也讓她圈粉無數。

來源：YouTube

北京青年報微信公眾號「政知見」報導，2012年11月19日，華春瑩作為發言人首次主持外交部例行記者會，在不到20分鐘的時間裡，共回答了十位中外記者的提問 ，其中不乏敏感問題。有網民稱其聲音很「萌」，卻「落地有聲」。

例如，在回答日本記者問到中國海監船和漁政船連續進入釣魚島海域巡航的問題時，華春瑩表示，「釣魚島及其附屬島嶼是中國的固有領土，中國的公務船在中國領海執行公務、巡航執法是正常的公務活動。」會後，她還鼓勵剛剛用尖銳問題「挑戰」自己的日本記者「以後多提問」。 

2017年，一個因口音問題引發的誤解讓華春瑩因「笑」圈粉。當年12月19日，大熊貓「香香」在日本東京上野動物園正式與遊客見面，一名日本記者用英語提問對於大熊貓「香香」在東京上野動物園公開亮相有何評價。

因為發音問題，華春瑩把「香香」聽成了日本外務省事務次官「杉山」，並嚴肅地回答了問題。回答完後，一位中國記者解釋道：「剛那個日本記者提的問題是關於大熊貓香香的。」華春瑩恍然大悟，大笑道：「啊！那個香香，我以為你說…」

2019年7月12日，學習時報頭版刊發署名為華春瑩的文章「占據道義制高點，提升國際話語權」。文中，華春瑩提到，要變「聽我說」為「我要聽」，既敢於打開天窗說亮話，清晰堅定表達中國立場和態度，又善於溝通說明，確保信息送達通暢無誤。還要積極探索推動媒體融合縱深發展並進軍海外社交媒體，確保中國話語第一時間占領道義高地。

10天之後的2019年7月22日，華春瑩升任外交部新聞司司長。

2020年2月14日，華春瑩的推特帳號啟用，這是第一個由中國新聞發言人開通的推特帳號。至今，她任職外交部發言人近九年，對照官方昨天公布她升任外交部部長助理的人事任命，她的未來似乎猶如她曾發布的第一條推特中所寫道，「寒冬總會過去，春天必將到來！」配圖是在寒冬中盛開的梅花。 

華春瑩 中國 日本

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