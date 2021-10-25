熊貓「香香」聽成日官「杉山」 華春瑩一笑圈粉

華春瑩在回答日本記者關於大熊貓「香香」的問題時，露出笑容。(日媒電視畫面截圖)

華春瑩 擔任外交部發言人期間多次回答敏感問題，態度嚴肅，不過某次答覆日本 記者提問時，華春瑩將大熊貓「香香」誤聽成日本外務省事務次官「杉山」並嚴正回答了問題，後來知道自己聽錯了，她一度大笑，這個笑容也讓她圈粉無數。

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北京青年報微信公眾號「政知見」報導，2012年11月19日，華春瑩作為發言人首次主持外交部例行記者會，在不到20分鐘的時間裡，共回答了十位中外記者的提問 ，其中不乏敏感問題。有網民稱其聲音很「萌」，卻「落地有聲」。

例如，在回答日本記者問到中國 海監船和漁政船連續進入釣魚島海域巡航的問題時，華春瑩表示，「釣魚島及其附屬島嶼是中國的固有領土，中國的公務船在中國領海執行公務、巡航執法是正常的公務活動。」會後，她還鼓勵剛剛用尖銳問題「挑戰」自己的日本記者「以後多提問」。

2017年，一個因口音問題引發的誤解讓華春瑩因「笑」圈粉。當年12月19日，大熊貓「香香」在日本東京上野動物園正式與遊客見面，一名日本記者用英語提問對於大熊貓「香香」在東京上野動物園公開亮相有何評價。

因為發音問題，華春瑩把「香香」聽成了日本外務省事務次官「杉山」，並嚴肅地回答了問題。回答完後，一位中國記者解釋道：「剛那個日本記者提的問題是關於大熊貓香香的。」華春瑩恍然大悟，大笑道：「啊！那個香香，我以為你說…」

2019年7月12日，學習時報頭版刊發署名為華春瑩的文章「占據道義制高點，提升國際話語權」。文中，華春瑩提到，要變「聽我說」為「我要聽」，既敢於打開天窗說亮話，清晰堅定表達中國立場和態度，又善於溝通說明，確保信息送達通暢無誤。還要積極探索推動媒體融合縱深發展並進軍海外社交媒體，確保中國話語第一時間占領道義高地。

10天之後的2019年7月22日，華春瑩升任外交部新聞司司長。

2020年2月14日，華春瑩的推特帳號啟用，這是第一個由中國新聞發言人開通的推特帳號。至今，她任職外交部發言人近九年，對照官方昨天公布她升任外交部部長助理的人事任命，她的未來似乎猶如她曾發布的第一條推特中所寫道，「寒冬總會過去，春天必將到來！」配圖是在寒冬中盛開的梅花。