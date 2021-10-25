2年內再次榮升… 華春瑩 升外交部部長助理

中國外交部發言人華春瑩升任外交部部長助理。（中新社）

根據中國 外交部官網顯示，華春瑩 已擔任分管新聞、禮賓及翻譯工作 的部長助理，原外交部部長助理鄧勵升任副部長。華春瑩這次升為部長助理，是兩年內的再次升官。有北京消息人士指出，從鄧勵升任歷程來看，華春瑩未來若循鄧勵模式，成外交部副部長，也不令人意外。

據中國外交部網站資料，華春瑩1970年4月生，江蘇人，曾任中國外交部新聞司司長、副司長，歐洲司參贊，中國駐新加坡大使館職員等職。北京青年報微信公眾號「政知見」指出，華春瑩是現任外交部「主要官員」中唯一一位「70後」。

中通社報導指出，2012年起，華春瑩擔任新聞司副司長，同時，她也是繼李金華、范慧娟、章啟月、姜瑜之後，第五位外交部女性新聞發言人。

2019年7月，華春瑩接替陸慷出任外交部新聞司司長。不過，華春瑩並非外交部新聞司首位女性司長，外交部新聞司首位女性司長是龔澎。目前，外交部新聞司有四位副司長，分別是：汪文斌、趙立堅、胡鍵、蔣小燕（女）。

另據澎湃新聞報導，公開簡歷顯示，鄧勵，男，1965年5月出生，福建泉州人，大學畢業。鄧勵升任外交部副部長，分管西亞北非、非洲、歐洲地區、領事事務以及檔案工作。

鄧勵長期從事中國對西亞北非、歐洲地區外交工作，曾任外交部歐洲司副司長、駐法蘭西共和國大使館公使、外交部西亞北非司司長、駐土耳其共和國特命全權大使。

去年8月，鄧勵結束中國駐土耳其大使工作後回國，出任外交部分管西亞北非、非洲地區、涉外安全事務以及檔案工作的部長助理。

目前，在外交部副部長序列中，鄧勵排名在分管政策規畫、美大地區、條約法律、外事管理事務的副部長謝鋒之後。