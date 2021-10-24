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北京施壓 習近平討論會 德國孔子學院取消

中國新聞組／北京24日電

今年7月1日中共建黨百年之際，「習近平 全球最有權力的人」一書在德國出版，出版後擬於近期在多所德國孔子學院舉辦討論推介活動，北京擔憂引發批評言論，下令主辦單位取消。

自由亞洲電台報導，專家指事件證明孔子學院完全不具備獨立性，習近平也在試圖將國內的個人崇拜推向國際社會。

「德國書業週刊」（Börsenblatt ）22日報導，德國皮柏出版社（Piper Verlag）宣布，原定於27日在漢諾威萊布尼茨大學孔子學院，和杜伊斯堡─埃森大學孔子學院舉辦的「習近平 全球最有權力的人」一書討論活動，在北京的壓力下被迫取消。

據悉，與漢諾威萊布尼茨大學合作孔子學院的上海同濟大學介入事件；而在杜伊斯堡，則由中國駐杜塞爾多夫總領事馮海陽親自出面阻止該活動。

孔子學院的一名員工解釋表示，不能再把習近平說成是一個「普通人」，他現在應該是不可侵犯和不可討論的。

本兩所孔子學院的官方網站已經刪除早前發佈的活動介紹。弗萊堡、萊比錫、帕德博恩等幾所大學的孔子學院，也相繼取消了近期關於「習近平 全球最有權力的人」一書的討論活動。

德國青年學者穆達偉（David Missal）穆達偉讚賞了皮柏出版社的透明度，認為事件直接揭開德國孔子學院根本沒有獨立自主權，並受到北京控制的事實，他再次呼籲德國大學停辦孔子學院。德國時評人成世光也認為，事件完全證明孔子學院毫無獨立性，來自中國的資金也是有毒的「午餐」。

媒體聯繫漢諾威萊布尼茨大學孔子學院、杜伊斯堡─埃森大學孔子學院、弗萊堡大學孔子學院等，均未回應。

今年7月1日中共建黨百年之際，「習近平 全球最有權力的人」一書在德國正式出版。作者為德國「世界報」出版人奧斯特（ Stefan Aust）和「中國通」佳傑思（Adrian Geiges）。本書對中共權力、個人崇拜有著細緻的剖析，指出習近平想把專制中國塑造成一個國際化強國。書中還涉及新冠病毒在中國最先爆發及新聞管控等內容。

中共當局與全球大學合作逾500家孔子學院，其中在德國共有19家，目前杜塞爾多夫大學、漢堡大學已關閉孔子學院，但此次事件涉及的漢諾威、杜伊斯堡、弗萊堡、萊比錫大學等早前明確表態，拒絕關閉孔子學院。

德國 習近平 中國

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