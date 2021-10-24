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美副助卿挺台入聯合國 中：嚴重的政治挑釁

記者林則宏／綜合報導
中國駐美國大使館外觀。（取自中國駐美國大使館官網）
中國駐美國大使館外觀。（取自中國駐美國大使館官網）

美國國務院東亞暨太平洋事務局主管中國台灣與蒙古事務的副助理國務卿華自強（Rick Waters），近日發表支持台灣參與聯合國活動的談話，引發北京當局強烈不滿。中國駐美國大使館痛批華自強有關言論「罔顧事實、混淆視聽」，本質就是要在國際上製造「一中一台」，公然挑戰一個中國原則，是對中方嚴重的政治挑釁，也是對國際法和公認的國際關係準則的惡意歪曲。

華自強21日在參加華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）的研討會時表示，台灣無法參與國際民航組織（ICAO）大會和世界衛生大會（WHA），甚至台灣學生、藝術家、記者等被拒於聯合國活動之外，問題就在於中華人民共和國錯誤引用聯合國大會「2758號決議」。

「2758號決議」是指1971年10月25日第26屆聯合國大會，表決通過阿爾巴尼亞等23國的提案「恢復中華人民共和國在聯合國組織中的合法權利問題」：「承認中華人民共和國政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表，並立即把蔣介石的代表從其在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法占據的席位上驅逐出去。」

參與同一場研討會的「德國馬歇爾基金會」亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）指出，2758號決議僅決定「中國」在聯合國代表權議題，台灣參與問題仍未解決。她呼籲：「世上支持台灣有意義參與聯合國及其專門機構的國家，都該挑戰這一說法。」

對於華自強的談話，中國駐美國大使館23日以發言人名義發布新聞稿表達堅決反對。新聞稿稱，台灣不是一個獨立主權國家。這是鐵的事實，也是國際社會的廣泛共識，並且得到一系列國際條約和協議的確認。

新聞稿表示，聯合國是由主權國家組成的政府間國際組織。「台灣作為中國領土不可分割的一部分，根本沒有資格加入聯合國」。美方官員的有關言論是蓄意歪曲和真正濫用2758號決議，是對國際良知和聯合國權威的挑戰和褻瀆，應當受到國際社會共同譴責。

中國駐美國大使館並稱，美方一邊口口聲聲說堅持一個中國，一邊不斷變換手法提升美台關係，助台拓展「國際空間」，為「台獨」勢力撐腰打氣，充分暴露美方「以台制華」的冷戰思維和險惡圖謀。

新聞稿敦促美方，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，在台灣問題上謹言慎行，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。

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