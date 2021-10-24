「速度有多快？」 拜登推銷基建 稱讚中國高鐵

2018年6月8日，國家主席習近平（右）和俄羅斯總統普丁（右）共同乘坐高鐵前往天津，出席中俄友好交流活動。（取材自極目新聞）

中國 高鐵有多快？俄國總統普亭 及德國總理梅克爾見證過，最近美國總統拜登 在回鄉推銷基建時，問在場的父老鄉親是否知道中國高鐵有多快，這一條視頻火了，中國網友戲稱，「這條廣告不錯，還是免費的。」

據極目新聞報導，本月20日拜登回到家鄉賓州斯克蘭頓。在演講中，他向在場的父老鄉親提問：「你們知道嗎？中國正在建造的高鐵速度有多快？」他隨後自答「每小時300英里（約合483公里）」。拜登還表示，這種速度意味著坐火車到華盛頓的速度比坐汽車快得多，而且可以節省石油、保護環境。

除了拜登，還有多位外國政要被中國高鐵「圈粉」。

據報導，2018年6月8日，習近平同俄羅斯總統普亭共同乘坐高鐵前往天津，出席中俄友好交流活動。在高鐵上，習近平向普亭介紹高鐵的時速，普亭表示坐火車有種浪漫的感覺。

早在2012年9月，德國總理默克爾就曾乘坐京津城際高鐵從北京前往天津。（取材自極目新聞）

時間再往前推，2012年9月，德國總理梅克爾曾乘坐京津城際高鐵從北京前往天津，這次中國的高鐵之旅讓她感受到了中國的快速發展。

新加坡總理李顯龍於2017年9月19日至21日訪問中國，期間他乘坐兩次高鐵。一次是從長沙到武漢，一個多小時就到了；第二次是從廣州到深圳，不到一個小時就到了，他對記者表示，「非常方便，很平穩，很舒服」。

報導指出，從2008年中國進入高鐵時代到現在，中國高鐵發展迅速，被稱為中國的「新四大發明」之一。2016年，國務院更新了「中長期鐵路網規劃」，在2030年將「四縱四橫」升級為「八縱八橫」。截至2020年，「八縱八橫」已經完成70%，完成高鐵線路3.6萬公里，占全世界高鐵總里程的2/3。

報導稱，由於中國高鐵的成就，難怪拜登上任以來多次在公開場合提及中國高鐵，以此來給美國打氣，要求美國不能落後。