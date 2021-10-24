伊朗、大馬軍購定了 中戰機出局 各方詫異

共軍殲-16戰機。（取材自空軍資料照片）

伊朗 和馬來西亞對外軍購近日引發關注。伊朗已簽訂了從俄羅斯 購買國防設備的合同，包括俄羅斯製造的戰鬥機、教練機和武裝直升機，中國 殲16戰機等未被採購；馬來西亞採購輕型戰鬥機招標，之前被看好的中巴聯合研製的「梟龍」戰鬥機並未參與，原因仍不明。中國武器沒列在伊朗、馬來西亞此次的軍購名單，讓各方詫異。

「梟龍」戰鬥機，意外未能參加馬來西亞空軍的競標。（環球網）

官媒環球時報旗下「樞密院十號」發文稱，伊朗國防軍空軍和革命衛隊空軍擁有一支龐大但落後的機隊，主力機型由美製F-14、F-4戰鬥機、俄製蘇-24戰鬥攻擊機、米格-29戰鬥機和中國的殲-7戰鬥機組成。這些飛機中，最新款的型號也僅僅達到20世紀80年代中期的技術水平，已經嚴重落後於時代。

由於伊朗在中東地區影響較大，自身軍工實力又缺乏給軍隊提供先進空中作戰平台的條件，與俄羅斯軍簽訂購買國防設備合同，也基本意味著中國外貿型武器的出局。

聯合國解除對伊朗的武器禁運後，美國仍對伊朗獲得任何先進戰機都堅持反對，其餘具備完全自主研製先進戰機能力，且足夠頂住美國壓力的國家，世界範圍內數來數去也就只剩下中俄兩國。

「樞密院十號」報導，如果單論伊朗軍方現階段對戰機性能和使用傳統等要求，那麼最理想的型號似乎應該是脫胎於蘇-30MK2的中國殲-16。不過由於中俄之間對蘇系戰機「知識產權」的有關爭議，基於蘇-27血統的所有中國戰機都沒有對外推銷過。至於國產殲-10系列戰機，作為單發中型戰機對伊朗的吸引力有所不足，因此俄系產品確實勝面較大。至於最後伊朗想要的是蘇-35還是蘇-30SM，似乎已經不是太重要的問題了。

「樞密院十號」報導，如果伊朗方面參照自用的西方武裝直升機的習慣和經驗，更接近歐美佈局設計的俄羅斯卡-28系列才是最優選擇。當然了，也不能排除米-35這種「舊瓶裝新酒」型號。可以想見，在伊朗官方公佈更多具體信息前，外界的猜測還將持續好一陣子。

此外，馬來西亞採購輕型戰鬥機招標，中巴聯合研製的「梟龍」戰鬥機未參與投標，等於主動放棄了軍售大單，具體原因尚不得而知。不過馬來西亞官方發布的相關信息顯示，另一種中國戰機——L-15「獵鷹」戰鬥教練機成為了候選機型之一。

雖然L-15的中國自用版本教-10高級教練機，已經被中國海空軍採用，但目前尚沒有出口訂單。但外界認為，憑藉中國航空工業的能力，中國完全可以按照馬來西亞的要求為其配備符合要求的作戰武器和航電設備，此外，按照中國常用做法，還可能會在融資提供非常有吸引力的計畫，並承諾提供技術轉讓以促成合同。