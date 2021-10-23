殲10S教練機傳墜毀河南 2飛行員跳傘逃生
疑似一架殲10S雙座型戰機22日在河南賈魯河畔墜毀，兩名飛行員跳傘墜河逃出。目前，河南當地政府並未發聲，解放軍空軍也未證實。
來源：YouTube
香港01報導，網絡流傳的視頻顯示，墜毀的殲10戰機除機首處斷裂外，機身其他部分未見明顯的損傷。另外有視頻拍到戰機上飛行員跳傘的畫面，兩人掉落在賈魯河中。據目擊者稱，飛行員身體並無大礙。
殲10S是一款改進自殲10的雙座型教練機，主要用於培訓新飛行員。官方曾在2015年12月公布，海軍東海艦隊的一架殲10S因撞鳥而失事； 2018年，空軍一架殲10S戰機在南部地區執行飛行訓練任務時墜毀，2人死亡。
對於殲10系列戰機墜毀，網上不乏討論，事故原因矛頭直指俄製AL-31引擎。多維新聞報導稱曾有學術報告指出AL-31引擎有嚴重設計缺陷，致使中國需研發自家WS-10系列發動機，以期取而代之。
新浪軍事也曾指出，「AL-31發動機」主軸的潤滑和冷卻系統經常失靈，有可能導致軸承摩擦面變得凹凸不平，摩擦力急劇加大、旋轉不穩、最後直接卡死，戰機因而失去動力。
殲10S戰機均使用AL-31引擎，不過確切墜毀原因仍然未能知悉。
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