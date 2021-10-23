視察山東油田 習近平：「能源飯碗」須端在自己手裡

國家主席習近平21日前往勝利油田視察，並登上鑽井平台察看作業情況。(新華社)

正當國際能源價格持續高漲之際，國家主席習近平 21日前往位於山東東營市的勝利油田視察時表示，中國 作為製造業大國，要發展實體經濟，能源的飯碗必須端在自己手裡。習並視察東營市黃河入海口、黃河原蓄滯洪區居民遷建社區等，了解黃河流域生態保護和高質量發展情況。

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今年第3季國際能源價格飆升。世界銀行在最新發表的「大宗商品市場展望」中預測，2022年能源價格仍將居高不下，這將加大全球通膨壓力，並可能導致經濟增長從能源進口國向能源出口國轉移。

據上海「第一財經」報導，世界銀行預測能源價格2021年會比去年高出80%以上，2022年將繼續居於高位，但下半年隨著供應緊張狀況緩解將開始下回落。

世界銀行預計2021年國際原油平均價格為70美元，上漲70%，隨著原油需求走強並達到疫情前水平，預計2022年將達到每桶74美元。

新華社報導，習近平21日來到勝利油田，登上鑽井平台，察看作業情況，看望慰問石油 工人。報導稱，「今年是勝利油田發現60周年。習近平代表黨中央向廣大石油職工致以誠摯問候」。

習近平說，「石油能源建設對我們國家意義重大，中國作為製造業大國，要發展實體經濟，能源的飯碗必須端在自己手裡。希望你們再創佳績、再立新功」。

勝利油田是中國重要的石油工業基地，人民日報今年稍早曾報導，60年來，勝利油田共發現油氣田81個，探明石油地質儲量55.87億噸，累計生產原油占中國同期陸上原油產量的五分之一，累計實現收入達人民幣2.39兆元。

過去60年間，勝利油田年原油產量曾連續9年保持3000萬噸以上、連續20年年均產量保持在2700萬噸以上。

大公報報導，習近平22日在山東省濟南市主持召開深入推動黃河流域生態保護和高質量發展座談會並發表重要講話。他強調，要咬定目標、腳踏實地，埋頭苦幹、久久為功，確保「十四五」時期黃河流域生態保護和高質量發展取得明顯成效，為黃河永遠造福中華民族而不懈奮鬥。

習近平並深入山東省東營市的黃河入海口、農業高新技術產業示範區、黃河原蓄滯洪區居民遷建社區等，了解黃河流域生態保護和高質量發展情況。