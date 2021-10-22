反資本壟斷 發改委否認打壓民企 「不針對特定企業」

近期中國 對網路平台、補習班教育等行業的監管明顯收緊，外界將其解讀為打壓民間經濟，國家發改委體改司司長徐善長21日在記者會上否認打壓民企。他說，近期中國有關部門針對資本無序擴張、壟斷等違法違規推台監管舉措，這些舉措「不針對特定所有制企業，更不是針對特定所有制的特定企業」。

國家發改委21日召開「推廣地方支持民營企業改革發展典型做法專題」記者會。徐善長表示，相關監管舉措針對的是「無序」，強調的是「規範」，是推動相關行業健康發展、促進社會公平正義的務實行動、必要之舉，「由此引發的打壓民營經濟的曲解和雜音，是毫無根據的」。

徐善長指出，依法整頓市場秩序，促進公平競爭，是成熟市場經濟的表現，將為包括民營企業在內的所有市場主體創造更公平、更優化的發展環境。

他還舉出實際數字表示，截至8月底，中國民營企業貸款 餘額達人民幣52.5兆元(約8.2兆美元)，比年初增長11.5%，今年已為7000多萬戶民營企業發放貸款，貸款戶數增長30%，另前八個月，銀行機構新發放的企業類貸款中，53%放給民營企業。

另，伴隨煤價高漲和「能耗雙控」政策，中國放寬電價漲幅，卻也讓企業經營成本上升，發改委體改司副司長蔣毅表示，讓市場交易電價有效反映電力供求和成本變化，用電多、能耗高的企業市場交易電價上浮多一點，有利於抑制不合理電力消費，改善電力供求狀況，促進企業節能減排。但對其他一般工商業用戶，所受的影響是有限的。

但蔣毅也表示，考慮到不同用戶的情況，發改委還作了針對性安排：一是鼓勵地方通過採取階段性補貼等措施，對小微企業和個體工商戶用電實行優惠。二是繼續落實支持民營企業發展、中小微企業融資、製造業投資等方面的一系列紓困 措施。以對沖電價上浮對中小企業生產成本帶來的影響。