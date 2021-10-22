我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登脫口真心話？連說兩個YES「美國必保衛台灣」

舊金山華裔記者遭嘲諷「憤怒亞裔臉」傳媒界譴責

反資本壟斷 發改委否認打壓民企 「不針對特定企業」

記者賴錦宏、陳政錄／北京22日電

近期中國對網路平台、補習班教育等行業的監管明顯收緊，外界將其解讀為打壓民間經濟，國家發改委體改司司長徐善長21日在記者會上否認打壓民企。他說，近期中國有關部門針對資本無序擴張、壟斷等違法違規推台監管舉措，這些舉措「不針對特定所有制企業，更不是針對特定所有制的特定企業」。

國家發改委21日召開「推廣地方支持民營企業改革發展典型做法專題」記者會。徐善長表示，相關監管舉措針對的是「無序」，強調的是「規範」，是推動相關行業健康發展、促進社會公平正義的務實行動、必要之舉，「由此引發的打壓民營經濟的曲解和雜音，是毫無根據的」。

徐善長指出，依法整頓市場秩序，促進公平競爭，是成熟市場經濟的表現，將為包括民營企業在內的所有市場主體創造更公平、更優化的發展環境。

他還舉出實際數字表示，截至8月底，中國民營企業貸款餘額達人民幣52.5兆元(約8.2兆美元)，比年初增長11.5%，今年已為7000多萬戶民營企業發放貸款，貸款戶數增長30%，另前八個月，銀行機構新發放的企業類貸款中，53%放給民營企業。

另，伴隨煤價高漲和「能耗雙控」政策，中國放寬電價漲幅，卻也讓企業經營成本上升，發改委體改司副司長蔣毅表示，讓市場交易電價有效反映電力供求和成本變化，用電多、能耗高的企業市場交易電價上浮多一點，有利於抑制不合理電力消費，改善電力供求狀況，促進企業節能減排。但對其他一般工商業用戶，所受的影響是有限的。

但蔣毅也表示，考慮到不同用戶的情況，發改委還作了針對性安排：一是鼓勵地方通過採取階段性補貼等措施，對小微企業和個體工商戶用電實行優惠。二是繼續落實支持民營企業發展、中小微企業融資、製造業投資等方面的一系列紓困措施。以對沖電價上浮對中小企業生產成本帶來的影響。

貸款 中國 紓困

上一則

華為、中芯雖被列黑名單 美供應商獲千億美元出口許可

下一則

港群聚爆發 鏈球菌感染7死 疑接觸或食用未熟淡水魚

延伸閱讀

中國官方出手干預煤炭價格 黑色系期貨紛紛跌停

中國官方出手干預煤炭價格 黑色系期貨紛紛跌停
德國PPI遽升 50年來最猛

德國PPI遽升 50年來最猛
疫情衝擊企業難以為繼 中國發改委：亟需政府拉一把

疫情衝擊企業難以為繼 中國發改委：亟需政府拉一把
中國煤價漲翻天 官方要出手干預

中國煤價漲翻天 官方要出手干預

熱門新聞

圖為李雲迪2016年3月23日在美國紐約卡內基音樂廳演奏後向觀眾致意。新華社

中國「鋼琴王子」李雲迪涉嫌嫖娼被抓

2021-10-21 09:36
中國最大房地產發展商恒大集團深陷財務危機而博得全球關注，CNN稱分析師正指出一個更深層的潛在問題，即多年供過於求的中國房地產市場正在轉涼。(路透)

可供全德國人入住 恒大危機照亮中國獨特鬼城現象

2021-10-16 16:52
馬雲。（新華社資料照片）

馬雲在香港露面 傳急賣「財新」所有股權

2021-10-13 21:23
蔡磊在一場論壇上精神振奮，講述和漸凍症抗爭的經歷，看上去，他不像個病人。（取材自錢江晚報）

砸千萬求生 京東副總裁罹絕症：世上沒藥就自己幹

2021-10-15 08:00
王偉展現健美肌肉。（取材自錢江晚報）

41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤

2021-10-12 13:00
社群平台領英（LinkedIn）宣布，將關閉在中國的網站，這表示，在中國可以公開連線的最後一個美國主要社群網站也將吹熄燈號。(美聯社)

微軟將關閉領英中國 美主要社交網站就此在中國絕跡

2021-10-14 19:05

超人氣

更多 >
中國「鋼琴王子」李雲迪涉嫌嫖娼被抓

中國「鋼琴王子」李雲迪涉嫌嫖娼被抓
佛州網紅失蹤未婚夫確定死亡 警連帶找到9具遺體

佛州網紅失蹤未婚夫確定死亡 警連帶找到9具遺體
FDA批准莫德納、嬌生補強針 完全接種者可混打輝瑞

FDA批准莫德納、嬌生補強針 完全接種者可混打輝瑞
奶奶的電子鍋煮飯飄燒肉味？拆解驚見「整個家族」超噁

奶奶的電子鍋煮飯飄燒肉味？拆解驚見「整個家族」超噁
瀋陽爆炸案增至3死33傷 被曝剛完成天然氣管道改造

瀋陽爆炸案增至3死33傷 被曝剛完成天然氣管道改造