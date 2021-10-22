美國施壓別用中國貨 以色列：世界正處於「5G冷戰」中

以色列 媒體報導，美國 施壓以色列別用中國5G ，以色列通信部長亨德爾（Yoaz Hendel）20日表示，世界正處於「5G冷戰」中，為維護國家安全，以色列致力於與可信的通信基礎設施合作。

耶路撒冷郵報報導，亨德爾是在美國紐約參加會議時發表的上述講話。就在一天前，有美國官員就所謂「清潔網路」問題向亨德爾施壓，表達了對中國可能參與以色列5G網路建設的擔憂。

在紐約20日舉行的一場網路技術會議上，亨德爾提出了「5G冷戰」（5G cold war）的概念。

亨德爾說：「我們目前正處於一種新的、不熟悉的戰爭類型——5G冷戰。在這場冷戰中，以色列出於維護自身的國家安全利益，致力於建立可信賴的網路。」

他將美國稱作以色列「最好的盟友」，並進一步稱，「通信基礎設施是敏感的，往往是網路世界的薄弱環節」，而這就是為什麼他來到美國。

觀察者網報導，近年來，美國四處鼓吹所謂的「清潔網路」計畫，頻頻向盟友施壓，污衊中國參與建造的5G網路「容易遭受網路攻擊和用於間諜活動」，以此圍堵中國5G技術。