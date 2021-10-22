我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登脫口真心話？連說兩個YES「美國必保衛台灣」

舊金山華裔記者遭嘲諷「憤怒亞裔臉」傳媒界譴責

美國施壓別用中國貨 以色列：世界正處於「5G冷戰」中

中國新聞組／北京22日電

以色列媒體報導，美國施壓以色列別用中國5G，以色列通信部長亨德爾（Yoaz Hendel）20日表示，世界正處於「5G冷戰」中，為維護國家安全，以色列致力於與可信的通信基礎設施合作。

耶路撒冷郵報報導，亨德爾是在美國紐約參加會議時發表的上述講話。就在一天前，有美國官員就所謂「清潔網路」問題向亨德爾施壓，表達了對中國可能參與以色列5G網路建設的擔憂。

在紐約20日舉行的一場網路技術會議上，亨德爾提出了「5G冷戰」（5G cold war）的概念。

亨德爾說：「我們目前正處於一種新的、不熟悉的戰爭類型——5G冷戰。在這場冷戰中，以色列出於維護自身的國家安全利益，致力於建立可信賴的網路。」

他將美國稱作以色列「最好的盟友」，並進一步稱，「通信基礎設施是敏感的，往往是網路世界的薄弱環節」，而這就是為什麼他來到美國。

觀察者網報導，近年來，美國四處鼓吹所謂的「清潔網路」計畫，頻頻向盟友施壓，污衊中國參與建造的5G網路「容易遭受網路攻擊和用於間諜活動」，以此圍堵中國5G技術。

5G 以色列 美國

上一則

貨櫃量世界第8 港擬轉型航運交流平台及海事仲裁中心

下一則

華為、中芯雖被列黑名單 美供應商獲千億美元出口許可

延伸閱讀

路透：拜登、習近平將在11月視訊會晤

路透：拜登、習近平將在11月視訊會晤
斷交以來首次明說 拜登：中國侵台 美會捍衛

斷交以來首次明說 拜登：中國侵台 美會捍衛
美國已捐全球2億劑疫苗 籲各國支持專利豁免

美國已捐全球2億劑疫苗 籲各國支持專利豁免
美國預期將迎來暖冬 國際油價下跌

美國預期將迎來暖冬 國際油價下跌

熱門新聞

圖為李雲迪2016年3月23日在美國紐約卡內基音樂廳演奏後向觀眾致意。新華社

中國「鋼琴王子」李雲迪涉嫌嫖娼被抓

2021-10-21 09:36
中國最大房地產發展商恒大集團深陷財務危機而博得全球關注，CNN稱分析師正指出一個更深層的潛在問題，即多年供過於求的中國房地產市場正在轉涼。(路透)

可供全德國人入住 恒大危機照亮中國獨特鬼城現象

2021-10-16 16:52
馬雲。（新華社資料照片）

馬雲在香港露面 傳急賣「財新」所有股權

2021-10-13 21:23
蔡磊在一場論壇上精神振奮，講述和漸凍症抗爭的經歷，看上去，他不像個病人。（取材自錢江晚報）

砸千萬求生 京東副總裁罹絕症：世上沒藥就自己幹

2021-10-15 08:00
王偉展現健美肌肉。（取材自錢江晚報）

41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤

2021-10-12 13:00
社群平台領英（LinkedIn）宣布，將關閉在中國的網站，這表示，在中國可以公開連線的最後一個美國主要社群網站也將吹熄燈號。(美聯社)

微軟將關閉領英中國 美主要社交網站就此在中國絕跡

2021-10-14 19:05

超人氣

更多 >
中國「鋼琴王子」李雲迪涉嫌嫖娼被抓

中國「鋼琴王子」李雲迪涉嫌嫖娼被抓
佛州網紅失蹤未婚夫確定死亡 警連帶找到9具遺體

佛州網紅失蹤未婚夫確定死亡 警連帶找到9具遺體
FDA批准莫德納、嬌生補強針 完全接種者可混打輝瑞

FDA批准莫德納、嬌生補強針 完全接種者可混打輝瑞
奶奶的電子鍋煮飯飄燒肉味？拆解驚見「整個家族」超噁

奶奶的電子鍋煮飯飄燒肉味？拆解驚見「整個家族」超噁
瀋陽爆炸案增至3死33傷 被曝剛完成天然氣管道改造

瀋陽爆炸案增至3死33傷 被曝剛完成天然氣管道改造