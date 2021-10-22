華為、中芯雖被列黑名單 美供應商獲千億美元出口許可

美國國會文件顯示，美國商務部仍然核准大部分的對華為供貨申請。（路透）

美國 眾議院外交委員會21日披露的一份文件顯示，儘管美國政府已將中國電信巨人華為 和晶片龍頭中芯國際列入限制貿易的黑名單，供應給這兩家公司產品的廠商從去年11月到今年4月仍獲得美國商務部 許可，出售價值超過1000億美元(約6392億人民幣)的產品和技術給華為和中芯。

這份文件指出，美國商務部在前述期間，發給供應商可向華為出貨的許可證有113張，總價值610億美元；發給可供貨中芯國際的許可證有188張，總價值420億美元。合計核准了301件申請，總金額1030億美元。

路透說，根據文件分析的數據，這期間供貨中芯的許可證申請過關比率高達90%，供貨華為的核可比率也有69%。這些數字可能激怒華府對中國立場鷹派人士，因為他們一直致力於阻止中國獲得美國的先進技術。

眾院外交委員會21日表決同意該會共和黨資深議員麥考爾（Michael 麥考爾）公布這些資料，麥考爾是在今年5月就由商務部獲得這些數據。

彭博報導，麥考爾新聞稿中表示，他發布這些資訊是為了公開透明，他還認為商務部核發這麼多許可，加上最近有關中國超高音速導彈的媒體報導，代表美國政府在出口管制方面應該更加透明、更加嚴格執行。

麥考爾說：「出口管制是限制向我們的對手轉移技術和商品的基礎。最近有關中國超高音速武器可能有美國技術支持的報導，是個令人恐懼的警報。」

國會這份文件發布同時附上了商務部工業安全局（BIS）的聲明。BIS強調，核發供貨華為和中芯出口許可證的事實本身，不足以得出該局許可政策有效與否的正確結論，片面解讀可能將許可證申請程序政治化，並歪曲了商務部、國防部、能源部和國務院維護國家安全的決心。

路透今年稍早曾經報導，下令把華為打入黑名單的川普政府，在將華為列進黑名單之後，執政期間實際上核准了價值870億美元的出貨許可，讓供應商得以繼續供貨給華為。