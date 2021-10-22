美準大使伯恩斯痛批中 環時：他來中 少不了碰釘子

美國總統拜登提名的新任駐中國大使人選伯恩斯（圖）近日對中國作出強硬表態。(Getty Images)

美國 國會參議院外交委員會20日舉行駐中國 大使被提名人聽證會，駐中國大使被提名人伯恩斯(Nicholas Burns)痛批中國。中國鷹派媒體環球時報社論稱，伯恩斯是有史以來最囂張的聽證發言，他來中國後少不了碰釘子。

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伯恩斯在美國會聽證會上指則中國在新疆、西藏、香港和台灣 的作為，稱中國是全球最危險的競爭者，並稱美國會協助台灣，確保台灣「不好對付」等說法。

中國外交部發言人汪文斌21日表示，伯恩斯有關言論充滿冷戰零和思維，中方對此堅決反對。他說，奉勸伯恩斯認清世界發展大勢和民心所向，客觀瞭解中國的實際情況，理性看待中國的發展和中美關係，不要低估中國人民捍衛自身權利的堅強決心、堅定意志，多說建設性的話，多做建設性的事，為促進中美關係和兩國人民友誼發揮建設性作用。

環球時報社評稱，伯恩斯的這番表態肯定是迄今為止美國駐華大使赴任前最強硬、也最囂張的聽證發言。伯恩斯如此系統地攻擊中國，顯然不是正常情況下一位即將赴任中國的美國大使該做的事情，伯恩斯的聽證發言展示了美國政治菁英層目前對中國的整體敵意。

社評稱，不排除有伯恩斯為在參議院聽證過關專撿硬話說的因素，他很可能到了中國以後又會說一些「中美關係如何重要」的話，但中國人根本沒必要隨著他的話語節奏費神揣摩華盛頓到底怎麼想。經過這九個月，拜登政府準備如何同中國打交道，中國已經看得足夠清楚了，不需要這位即將來北京的大使顛過來倒過去宣示、找補。

伯恩斯是資深的外交官僚，他被普遍認為是美國對華政策的執行者，不太可能有個人突破力。所以未來中國同他打交道，會有更強烈「與美國國務院打交道」的感覺。

社評說，伯恩斯的聽證會發言中，沒有表現出外交官通常具有的工作藝術和分寸感，而是顯得有點愣，還有那麼一點指向中國的傲慢。相信他來中國後少不了碰釘子。從他入境那一刻開始，中方就無需給予他除了外交禮儀之外的任何其他客氣。