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習近平房產稅改革傳受阻 30試點減為10城

中國新聞組／北京21日電
許多官員認為，徵收新稅可能會壓制房價。圖為深圳恒大集團總部附近的一個建築地盤上。（路透資料照片）
許多官員認為，徵收新稅可能會壓制房價。圖為深圳恒大集團總部附近的一個建築地盤上。（路透資料照片）

有媒體報導，由於中國淨外匯儲備僅剩6000多億美元，國家主席習近平急於在各領域廣徵稅項，其中包括以「遏制住房投機」的藉口，在全中國範圍內徵收房產稅；早前，習近平繞過總理李克強，指派常務副總理韓正負責這項任務。但據華爾街日報報導，習近平這項新舉措面臨黨內高層阻力，夾在爭議中間的韓正向習近平建議，暫時不要過於冒進，最初提出的在大約30個城市試行徵稅的建議已被縮減到10個左右。 

在過去十年中，中國僅在幾個城市嘗試過對一些房產徵稅。報導指出，對在全中國範圍內徵收房產稅，由於各地官員提出強烈的反對意見，中央現在正在尋找替代方案。

華爾街日報引述「熟悉審議情況的人士」說，在內部辯論中，黨內菁英和普通黨員對他的房產稅計畫的反饋是壓倒性的負面。

據報導，自從財政部、住房部和稅務部在春季開始徵求對該稅收提案的反饋意見以來，反對該稅種的論點蜂擁而至，該稅種將按房產價值每年徵收。許多官員認為，這種徵稅可能會壓制房價，導致消費者支出驟降，並嚴重損害整體經濟。

報導指出，習近平打擊市場運作的力度不遺餘力，已經給中國經濟和全球市場帶來了衝擊波。他對恒大集團幾乎不留情面，甚至在這家負債累累的房地產開發商瀕臨違約的時候也是如此。其他負債累累的私營開發商也受到了擠壓。房屋銷售正在下降，銀行正在縮減新的貸款。房地產緊縮的影響導致了中國第三季度經濟增長的急劇放緩。

據報導，國務院、財政部、住房部和稅務總局的新聞辦公室沒有回應華爾街日報的提問。

報導指出，一些退休的高級黨員也表明反對徵收新稅，說他們自己無法支付任何額外的稅收。該報引述其中一位熟悉審議情況的人說：「許多人，包括黨員，擁有不止一處房產。徵稅建議正在成為一個潛在的社會穩定問題。」

報導稱，熟悉審議情況的人士說，由於擔心會產生更廣泛的影響，夾在爭議中間的韓正向習近平建議暫時不要過於廣泛地徵收這一稅種。

自由亞洲電台報導，有分析指出，習近平的「一帶一路」倡議花費巨大，加上中國經濟增長速度放緩，令習近平不得不以各種理由開徵新稅項。

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