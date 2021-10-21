中國反壟斷法大修 罰款擬增百倍 最高5000萬元

中國 反壟斷法修正草案19日提請全國人大常委會初次審議，國家市場監管總局局長張工進行草案說明時指出，此次修法將加大對壟斷行為的處罰力度。值得注意的是，阿里巴巴今年4月因違反反壟斷法被罰人民幣182億元(約28.4億美元)，創下史上反壟斷處罰的最高紀錄。這次修法擬再把罰款上限大幅提高百倍，意味官方向反壟斷傳遞了最強的監管信號。

13屆全國人大常委會第31次會議在北京 召開，會期到23日，反壟斷法修正草案首次提請審議，這是施行13年的反壟斷法首次大修。

新華社報導，國家市場監管總局局長張工19日向全國人大做草案說明指出，修正重點規定具有市場支配地位的經營者利用數據和算法、技術以及平台規則等設置障礙，對其他經營者進行不合理限制的，屬於濫用市場支配地位的行為。

同時，草案修正明列反壟斷執法機構應當依法加強民生、金融、科技、媒體等領域經營者集中的審查。這也是首次擬將互聯網新業態列入反壟斷法。

備受矚目的是，市監總局局長張工表示，此次修法將加大對壟斷行為的處罰力度。據報導，針對反壟斷執法中反映出的問題，草案新修正大幅提高了對相關違法行為的罰款數額，增加了對達成壟斷協議的經營者的法定代表人、主要負責人和直接責任人員的處罰規定，以及信用懲戒的規定。

據市監總局之前就反壟斷法修訂草案（公開徵求意見稿）的修法方向，針對現行反壟斷法規定，未實施所達成的壟斷協議的處罰門檻的上限50萬元，對壟斷企業來說只是毛毛雨，起不到威懾作用。因此次修法擬把罰款上限提至5000萬元，是之前的100倍。這表明處罰標準擬提高百倍，對壟斷行為危害市場和消費者，將可以起到嚇阻的關鍵作用。

這次修法特別的還有草案修正將直接建立「安全港」制度，規定達成壟斷協議的經營者，能夠證明在相關市場的市場占比低於反壟斷執法機構規定的標準，原則上不予禁止。

以及建立經營者集中審查期限「停鐘」制度，規定在經營者未按規定提交文件、資料導致審查工作 無法進行，以及出現對經營者集中審查具有重大影響的新情況、新事實需要進行核實等情況下，反壟斷執法機構可以決定中止計算經營者集中的審查期限。