我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

放送最政治不正確的娛樂？川普創立新社媒宣告回歸

兒童福利金月發300元 拜登提只延1年 民主黨轟大錯

受西方制裁最多次… 王君正掌西藏書記 外媒：示威歐美

中國新聞組／北京21日電
王君正接任西藏黨委書記。(美聯社)
王君正接任西藏黨委書記。(美聯社)

中國近日大舉調動省區一把手，前新疆政法委書記、自治區黨委副書記王君正接任西藏黨委書記，美國之音報導指出，王君正被指控參與新疆迫害人權行動，四度被西方陣營列入制裁，是受西方制裁最多的中國官員。外媒評論指出，「這個任命顯然是一種挑釁」，是對歐美發出的示威信號。

美國總統拜登提名的美國駐中國大使人選伯恩斯(Nicholas Burns)在聽證會提到「新疆的種族滅絕」，指出中國對西藏的侵權必須停止。早前聯合國專家及一些獨立學者提供證據指控，北京當局從2016年開始在新疆修建大量拘押營或「再教育營」，關押至少100萬維族和其他少數民族穆斯林強迫勞動、教育。

據了解，1963年出生的王君正2019年2月調任新疆政法委書記，後升任自治區黨委副書記。德國之聲報導指出，王君正被從新疆調往西藏，引起很大關注。王君正是歐盟制裁的四名中共高官之一，而且禁止他入境的不僅是歐盟，美國、加拿大和英國等國也同樣發出入境禁令。

歐盟今年3月對包括王君正在內的數名中國涉疆官員發出制裁令後，北京旋即做出憤怒回應，宣布針對歐盟議員和機構的反制裁措施。現在受到制裁的王君正被任命為西藏黨委書記，顯然不是偶然之舉，是對歐美發出的一種示威信號，畢竟歐美對西藏人權狀況的批評已久。

德國聯邦議院人權委員會成員鮑澤（Margarete Bause）說：「讓新疆政法委書記去西藏當黨委書記，這個任命顯然是一種挑釁行為，是專門做給那些制裁王君正的政府看的。與此同時，這也是對藏人發出的嚴正信號，讓他們知道，對他們的有系統的壓制將會進一步升級。」

據了解，王君正的仕途並非一帆風順。在長春任職期間，當地一家製藥廠生產的狂犬疫苗因使用過期材料而引發震驚整個中國的疫苗醜聞。不過，這場醜聞顯然並沒有影響到王君正日後前往新疆和西藏擔任封疆大吏。

新疆 中國 美國

上一則

保能源 中石化與美企簽20年液化天然氣供應協議

下一則

網路新聞加強監管 稿源限1358家 財新網未列入

延伸閱讀

呼籲抵制北京冬奧 3美籍西藏、香港人攀衛城揮旗被捕

呼籲抵制北京冬奧 3美籍西藏、香港人攀衛城揮旗被捕
拜登批新疆踐踏人權 喊話各國「沉默就是共謀」

拜登批新疆踐踏人權 喊話各國「沉默就是共謀」
拜登批判中國新疆政策 籲全球領袖不應沉默

拜登批判中國新疆政策 籲全球領袖不應沉默
新疆烏魯木齊發現一本土新冠無症狀感染者

新疆烏魯木齊發現一本土新冠無症狀感染者

熱門新聞

馬雲。（新華社資料照片）

馬雲在香港露面 傳急賣「財新」所有股權

2021-10-13 21:23
中國最大房地產發展商恒大集團深陷財務危機而博得全球關注，CNN稱分析師正指出一個更深層的潛在問題，即多年供過於求的中國房地產市場正在轉涼。(路透)

可供全德國人入住 恒大危機照亮中國獨特鬼城現象

2021-10-16 16:52
王偉展現健美肌肉。（取材自錢江晚報）

41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤

2021-10-12 13:00
監控視頻顯示嫌犯拖著疑裝有屍體的行李箱離開。（取材自極目新聞）

上海28歲海歸女 被裝行李箱拋屍

2021-10-14 08:00
蔡磊在一場論壇上精神振奮，講述和漸凍症抗爭的經歷，看上去，他不像個病人。（取材自錢江晚報）

砸千萬求生 京東副總裁罹絕症：世上沒藥就自己幹

2021-10-15 08:00
社群平台領英（LinkedIn）宣布，將關閉在中國的網站，這表示，在中國可以公開連線的最後一個美國主要社群網站也將吹熄燈號。(美聯社)

微軟將關閉領英中國 美主要社交網站就此在中國絕跡

2021-10-14 19:05

超人氣

更多 >
IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私
瘋漢白晝持刀闖銀行 芝亞裔女銀行員遭當場刺死

瘋漢白晝持刀闖銀行 芝亞裔女銀行員遭當場刺死

美駐中大使任命聽證 伯恩斯：中國沒那麼「神」

美駐中大使任命聽證 伯恩斯：中國沒那麼「神」
佛州網紅沛提托命案新進展 找到失蹤未婚夫疑似遺骸

佛州網紅沛提托命案新進展 找到失蹤未婚夫疑似遺骸
320萬年薪傲視全州公務員 華州教練拒打疫苗遭開除

320萬年薪傲視全州公務員 華州教練拒打疫苗遭開除