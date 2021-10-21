受西方制裁最多次… 王君正掌西藏書記 外媒：示威歐美

王君正接任西藏黨委書記。(美聯社)

中國 近日大舉調動省區一把手，前新疆 政法委書記、自治區黨委副書記王君正接任西藏黨委書記，美國 之音報導指出，王君正被指控參與新疆迫害人權行動，四度被西方陣營列入制裁，是受西方制裁最多的中國官員。外媒評論指出，「這個任命顯然是一種挑釁」，是對歐美發出的示威信號。

美國總統拜登提名的美國駐中國大使人選伯恩斯(Nicholas Burns)在聽證會提到「新疆的種族滅絕」，指出中國對西藏的侵權必須停止。早前聯合國專家及一些獨立學者提供證據指控，北京當局從2016年開始在新疆修建大量拘押營或「再教育營」，關押至少100萬維族和其他少數民族穆斯林強迫勞動、教育。

據了解，1963年出生的王君正2019年2月調任新疆政法委書記，後升任自治區黨委副書記。德國之聲報導指出，王君正被從新疆調往西藏，引起很大關注。王君正是歐盟制裁的四名中共高官之一，而且禁止他入境的不僅是歐盟，美國、加拿大和英國等國也同樣發出入境禁令。

歐盟今年3月對包括王君正在內的數名中國涉疆官員發出制裁令後，北京旋即做出憤怒回應，宣布針對歐盟議員和機構的反制裁措施。現在受到制裁的王君正被任命為西藏黨委書記，顯然不是偶然之舉，是對歐美發出的一種示威信號，畢竟歐美對西藏人權狀況的批評已久。

德國聯邦議院人權委員會成員鮑澤（Margarete Bause）說：「讓新疆政法委書記去西藏當黨委書記，這個任命顯然是一種挑釁行為，是專門做給那些制裁王君正的政府看的。與此同時，這也是對藏人發出的嚴正信號，讓他們知道，對他們的有系統的壓制將會進一步升級。」

據了解，王君正的仕途並非一帆風順。在長春任職期間，當地一家製藥廠生產的狂犬疫苗因使用過期材料而引發震驚整個中國的疫苗醜聞。不過，這場醜聞顯然並沒有影響到王君正日後前往新疆和西藏擔任封疆大吏。