中國網路新聞稿源限1358家 美媒：沒有最嚴 只有更嚴

網信辦20日公布「網路新聞稿源名單」，規定網路新聞只能引自1358家稿源單位，否則將受罰，消息傳出，引發各界高度關注。美媒直言，中國 政府對傳播新聞的管控，可說是「沒有最嚴，只有更嚴」；港媒更有報導解讀，中共 是想鞏固新聞輿論主陣地，讓當局意識形態再亮旗。

美國 之音報導，中國政府一貫重視宣傳與輿論的重要性，常常為了堅持所謂「正確的政治方向和輿論導向」而打壓新聞自由和言論自由。許多不願或不屑「與黨中央保持一致」的異議人士不僅受到迫害，而且還被以各種藉口拘捕或關押。在中國，因言獲罪者可以說數不勝數。

美國之音指出，中國知名媒體人羅昌平10月6日因為在新浪微博上發帖，對抗美援朝電片「長津湖」發表了不同於官方立場的個人看法，不僅「愛國網民」砲轟，後來也以遭到警方刑事拘留。抖音暱稱為「米路哲光影業」的影評人，評論不同於官方的宣傳基調，帳號立即遭到封禁。

10月8日，中國國家發展和改革委員會公布經修訂的新版「市場准入負面清單（2021年版）」，徵求社會意見，其中關於「非公有資本禁止違規開展新聞傳媒相關業務」一項，引起海內外媒體以及媒體投資人和從業者的關注。

美國之音表示，這份負面清單一經公布，連中國網民都哀歎已經受到強烈壓制的中國媒體自由度的進一步衰退。有匿名網友說：「限制媒體，導致輿論失真，最後導致層層政策都偏差加碼，對老百姓傷害就大了。」

網信辦公布最新的新聞稿源單位名單顯示，政府最在意的是對新聞輿論的有效管控，而不是升斗小民對輿論失真或政策偏差的哀歎。

另據香港01報導，2020年中國新媒體大會上，國務院新聞辦公室主任徐麟表示，無論是主流媒體或商業平台，都沒有法外之地、輿論飛地，並強調應牢牢把握新聞輿論工作的主動權，堅決防範資本操縱輿論的風險。當時的解讀認為，這是中共意識形態高層對通過資本影響媒體、操縱輿論的「互聯網大鱷」喊話。

香港01評論分析，再看2021年版負面清單中「堅守意識形態主陣地」表述，官方文件重申新聞領域各項禁止准入事項的核心，就是要再次明確輿論場政治紅線。中共今後或會更加嚴格控制各路資本通過各種途徑進入新聞資訊的生產傳播領域，加強中共高層一直要求的「黨管媒體」原則，以及對新聞和輿論導向的管控力度。