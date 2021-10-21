網路新聞加強監管 稿源限1358家 財新網未列入

中國近期加強新聞領域監管，網路新聞只能引自1358家國家網信辦發布的稿源單位。（本報資料照片）

中國近期加強新聞領域監管，除了擬修改市場准入負面清單，禁止非公有資本涉新聞業務，20日又公布網路新聞「稿源」名單，規定新聞網站轉載新聞時，只能引自1358家稿源單位，超出範圍將開罰，但這份名單不包括財新網。

網信辦公布的「網路新聞稿源名單」，涵蓋1358家稿源單位，其中包括中央新聞網站79家、中央新聞單位38家、行業媒體89家、地方新聞網站及地方新聞單位1072家，以及政務發布平台80家。並首度將這些機構的微信 公眾號、微博等官方帳號及App應用程式納入。

這次網路新聞規定的「稿源」名單，不見財新網列名，也引發外界關注。路透日前報導，阿里巴巴集團創始人馬雲，早先已將螞蟻集團持有的財新傳媒股份全部賣出。財新傳媒是一家提供財經新聞及資訊服務的全媒體集團，旗下擁有包括網站、期刊、視頻、圖書、會議等多層次的業務平台。成立之後，財新傳媒共獲得過四輪融資，投資 方包括螞蟻、騰訊、CMC資本以及浙數文化等。

此外，「中華全國律協」昨天公布禁止違規炒作案件的新規，大幅限縮律師言行，明定律師不得藉連署、發表公開信影響案件辦理，以及發表違背黨的路線方針政策、否定黨領導的言論。這項明顯針對維權律師的新規，還禁止律師攻擊、詆毀黨和國家重大決策部署；煽動對黨和政府的不滿情緒，激化社會矛盾，以及藉明顯違背社會公序良俗炒作案件。

網信辦提到，這份「網路新聞稿源名單」將針對2016版本中因機構改革、單位撤併等，導致名稱、網址、主管主辦單位等發生變更的稿源單位進行核校，並將不再符合條件、日常表現不佳、缺乏影響力的單位移除。因此，新名單公布後，2016版同時作廢。

網信辦新聞發言人表示，網信辦將堅決關「後門」，嚴管違規自採、違規轉載等問題，從源頭管理資訊傳播的「總開關」。他表示，此次稿源單位名單更新，將「堅持正確政治方向」，管理代表性強、影響廣泛的媒體、網站等。

此前，網信辦在18日公布「清朗」系列專項整治的重要內容，針對即時訊息、新聞資訊、論壇社區、網路直播、電子商務、網路影片、網路遊戲等各類網站平台帳號亂象，進行規範與整治。

為加強監控媒體，也規定凡是在新聞出版、網信、廣播電視主管部門批准設立的新聞單位，從事新聞採編崗位工作，並持有新聞記者證者，都須接受每年90小時的「繼續教育」。種種作法，都顯示北京 當局對傳播媒體的監管力道愈來愈大。