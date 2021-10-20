鞏固「習核心」 北京布局20大 7省區「一把手」換人

中共 省級地方大員加速「換血」，中共中央昨一口氣宣布調整黑龍江等七地省級黨委書記，這是今年以來最大規模的省級一把手同時調動。北京消息稱，中共19屆6中全會前夕密集調動地方大員，有利於地方大員年輕化及鞏固「習核心」，也是中共20大人事安排正式啟動的訊號。

據新華社，中共中央日前決定：河北省長許勤任黑龍江省委書記；江蘇省長吳政隆升任江蘇省委書記；江西省長易煉紅升任江西省委書記；黑龍江省委書記張慶偉調任湖南省委書記；新疆 生產建設兵團黨委書記王君正升任西藏區委書記；遼寧省長劉寧升任廣西區委書記；福建省長王寧升任雲南省委書記。

這波地方新一把手多是「60後」，其中以吳政隆最年輕，今年57歲。而已去職的江蘇省委書記婁勤儉、江西省委書記劉奇、湖南省委書記許達哲、西藏區委書記吳英傑、廣西區委書記鹿心社、雲南省委書記阮成發等人，均已達或接近退休年齡65歲。

7省一把手的人事調整宣布後，留下河北省長、江蘇省長、福建省長、遼寧省長等職，也將進行相應人事調整。

昨天晚間，各省陸續發布人事調整案，其中，江蘇省人大任命蘇州市委書記許昆林為江蘇省副省長、代理省長。遼寧省內部傳達，湖北省副省長李樂成出任遼寧省委副書記。江西省委副書記葉建春出任江西省政府黨組書記。新疆區委副書記李邑飛獲任新疆生產建設兵團黨委書記。

許勤從河北省長任上調任黑龍江，備受關注。今年60歲的許勤，25歲進入國家計委工作 ，2008年4月，空降深圳，擔任常務副市長，後出任深圳市長。2016年升任深圳巿委書記，但僅4個月就被調任為河北省長。

新任湖南省委書記張慶偉，長期在航天系統工作，曾有「航天少帥」之稱。2011年起進入地方官場歷練，曾任河北省長和黑龍江省委書記。中共16大時，年僅41歲的張慶偉成為當時罕見的「60後」中央委員。