500噸推力世上最大 中國研製固體火箭引擎試車成功

由中國航天科技集團四院自主研製的直徑3.5米、推力500噸整體式固體火箭發動機地面熱試車，19日在西安獲得圓滿成功。(央視畫面截圖)

中國 自主研製世界最大500噸推力、可工程化應用的整體式固體火箭引擎，近日在航天科技集團四院試車成功。本次試驗標誌著固體發動機推力「120噸、200噸、500噸」三步走計畫全面實現，為中國運載火箭型譜發展提供更多的動力選擇，對推動未來大型、重型運載火箭技術的發展具有重要意義。

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香港 01報導，該引擎直徑3.5米，推力達500噸，採用高性能纖維複合材料殼體、高裝填整體澆注成型燃燒室、超大尺寸噴管等多項先進技術，綜合性能達到世界領先水平。

基於500噸推力整體式固體火箭引擎，航天科技集團四院已經在開展直徑3.5米級分段引擎的研究，共分為5段，最大推力將達到千噸級以上，可應用於大型、重型運載火箭固體助推器中，以滿足中國太空 裝備、載人登月、深空探索等航天活動對於運載工具的不同發展需求，為建立固體、液體運載火箭相得益彰，以及完善的航天運輸系統提供更加強大有力的動力支撐。

文匯報報導，四院的專家表示，該型發動機採用了一系列先進技術。在設計上，針對大型發動機存在的燃燒、流動與熱結構等設計難題，進行了50多種複雜工況的性能和工藝仿真，準確指導最終結構確定。

在工藝上針對大直徑殼體結構件加工，提出了小變形強時效工藝控制與成型技術，通過聯合採用人工時效、振動時效等多種技術，克服了大尺寸構件的變形難題。針對大直徑大型纖維纏繞成型複合材料殼體，創新地採用組合式金屬芯模、全程纏繞仿真、非熱壓釜成型等技術，解決了殼體直徑大幅增加帶來的纏繞「質量重、慣量大、滑移易、纏時長、補強難、固化欠」等多個難題。

報導指出，基於500噸推力整體式固體發動機，該院已開展直徑3.5米級分段發動機研究，最大推力將達到千噸以上，以滿足中國空間裝備、載人登月、深空探索等航天活動的需求。