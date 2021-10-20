中國煤價漲翻天 官方要出手干預

煤價居高不下，國家發改委表示要出手干預煤炭價格。圖為一名北京婦人坐電網前。（Getty Images）

中國 「能耗雙控」、限電限產後，為解決電荒問題，部分地區放寬電價調漲機制，包括市場交易電價的浮動範圍，卻仍趕不上煤炭價格漲幅。對此，國家發改委昨天召開會議約談煤炭企業，表示煤價漲幅完全脫離供求基本面，官方正研究依法實施干預。

據第一財經報導，今年1到9月，中國煤炭價格平均較去年同期上漲約45%，若只算7月到9月，年漲幅更超過70%。

10月19日下午，國家發改委召集重點煤炭企業、中國煤炭工業協會、中國電力企業聯合會舉行今冬明春能源保供工作 機制煤炭專題座談會，研究依法對煤炭價格干預措施。

國家發改委表示，煤炭是重要基礎能源，與國計民生密切相關，目前價格漲幅已完全脫離供求基本面，且臨近供暖季節，價格仍呈現進一步非理性上漲的趨勢。

國家發改委預告，將充分運用「價格法」規定的一切必要手段，研究對煤炭價格進行干預的具體措施，促進煤炭價格回歸合理區間，促進煤炭市場回歸理性，確保能源安全穩定供應，確保民眾溫暖過冬。

國家發改委稱，將密切關注煤炭市場動態和價格走勢，梳理、排查保供穩價工作存在的矛盾和問題；市場監管部門將加大執法檢查力度，堅持「零容忍」，嚴厲打擊散播虛假訊息、價格串通、哄抬價格、囤積居奇等違法行為。

該會議還要求，煤炭企業要主動做好保供穩價工作；強化法律意識，依法合規經營，嚴格履行中長期交易合同；積極履行社會責任，促進上下游行業協調發展，保障發電供熱和民生用煤需求，助力經濟穩定。