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中國煤價漲翻天 官方要出手干預

記者陳政錄／綜合報導
煤價居高不下，國家發改委表示要出手干預煤炭價格。圖為一名北京婦人坐電網前。（Getty Images）
煤價居高不下，國家發改委表示要出手干預煤炭價格。圖為一名北京婦人坐電網前。（Getty Images）

中國「能耗雙控」、限電限產後，為解決電荒問題，部分地區放寬電價調漲機制，包括市場交易電價的浮動範圍，卻仍趕不上煤炭價格漲幅。對此，國家發改委昨天召開會議約談煤炭企業，表示煤價漲幅完全脫離供求基本面，官方正研究依法實施干預。

據第一財經報導，今年1到9月，中國煤炭價格平均較去年同期上漲約45%，若只算7月到9月，年漲幅更超過70%。

10月19日下午，國家發改委召集重點煤炭企業、中國煤炭工業協會、中國電力企業聯合會舉行今冬明春能源保供工作機制煤炭專題座談會，研究依法對煤炭價格干預措施。

國家發改委表示，煤炭是重要基礎能源，與國計民生密切相關，目前價格漲幅已完全脫離供求基本面，且臨近供暖季節，價格仍呈現進一步非理性上漲的趨勢。

國家發改委預告，將充分運用「價格法」規定的一切必要手段，研究對煤炭價格進行干預的具體措施，促進煤炭價格回歸合理區間，促進煤炭市場回歸理性，確保能源安全穩定供應，確保民眾溫暖過冬。

國家發改委稱，將密切關注煤炭市場動態和價格走勢，梳理、排查保供穩價工作存在的矛盾和問題；市場監管部門將加大執法檢查力度，堅持「零容忍」，嚴厲打擊散播虛假訊息、價格串通、哄抬價格、囤積居奇等違法行為。

該會議還要求，煤炭企業要主動做好保供穩價工作；強化法律意識，依法合規經營，嚴格履行中長期交易合同；積極履行社會責任，促進上下游行業協調發展，保障發電供熱和民生用煤需求，助力經濟穩定。

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