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習近平：規範數字經濟發展 防止平台壟斷

中國新聞組／北京20日電
在2021年中國國際服務貿易交易會首鋼園區數字人民幣大道，民眾諮詢數字人民幣支付。（新華社）
在2021年中國國際服務貿易交易會首鋼園區數字人民幣大道，民眾諮詢數字人民幣支付。（新華社）

中共中央政治局18日就數字經濟發展進行第34次集體學習，總書記習近平指出，促進數字技術與實體經濟深度融合，賦能傳統產業轉型升級，催生新產業新業態新模式。但他也強調，要規範數字經濟發展，防止平台壟斷和資本無序擴張。

大公報報導，習近平在主持學習時指出，近年來，互聯網、大數據、雲計算、人工智能、區塊鏈等技術加速創新，日益融入經濟社會發展各領域全過程，數字經濟正在成為重組全球要素資源、重塑全球經濟結構、改變全球競爭格局的關鍵力量。

習近平強調，發展數字經濟是把握新一輪科技革命和產業變革新機遇的戰略選擇。數字經濟可以推動各類資源要素快捷流動，實現跨界發展，延伸產業鏈條，暢通國內外經濟循環。

數字經濟健康發展有利於推動建設現代化經濟體系，不僅是新的經濟增長點，而且是改造提升傳統產業的支點。數字經濟健康發展也有利於推動構築國家競爭新優勢。習近平並稱「要抓住先機、搶占未來發展制高點」。

習近平指出，要加強關鍵核心技術攻關，牽住自主創新這個「牛鼻子」，提高數字技術基礎研發能力，打好關鍵核心技術攻堅戰，盡快實現高水平自立自強，把發展數字經濟自主權牢牢掌握在自己手中。

習近平也強調，要規範數字經濟發展，堅持促進發展和監管規範兩手抓、兩手都要硬，在發展中規範、在規範中發展。要健全市場准入制度、公平競爭審查、監管制度，防止平台壟斷和資本無序擴張，依法查處壟斷和不正當競爭行為。

習近平 重組 人工智能

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