我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

海地黑道獅子大開口1700萬 美加傳教士肉票怎麼救？

強生：不排華也不拒絕中資 「非戰略性領域開大門」

中國新聞組／北京20日電
英國首相強生19日在倫敦招商引資會議上講話。（美聯社）
英國首相強生19日在倫敦招商引資會議上講話。（美聯社）

英國首相強生近日接受美媒採訪時表示，英國不會將所有中國投資拒之門外，並強調自己「不排華」。與此同時，英國追隨美國遏華政策，在5G及核能等領域排擠中國企業，僅在「非戰略性領域」打開大門，卻未給出清晰界定。中國外交部發言人汪文斌表示，中英開展務實合作符合雙方利益，希望英方為中國企業營造公平、開放、非歧視的營商環境。

大公報綜合彭博、金融時報、中通社報導，英國19日舉行倫敦招商引資會議（GIS），冀吸引全球企業前往英國投資。強生在會議前一日接受彭博採訪，談及中國投資時表示，「我不是排華者，遠遠不是」，他強調英國不會趕走所有來自中國的投資，因為中國構成英國經濟生活的一大部分，「這將持續很長一段時間，或許是我們的一生」。他還稱中國是一個偉大的國家，一種偉大的文明。

英國國際貿易部18日公布的統計數據顯示，截至今年6月的一年中，英國從中國的進口額為676億英鎊（約932億美元），較上年增長近40%。這使得中國成為英國的第三大貿易夥伴。彭博指出，強生的表態凸顯英國「不想拒絕中國的投資」。

不過，強生在訪問中話鋒一轉，聲稱不應「天真地看待關鍵的國家基礎部分」。英國新任國際貿易大臣18日聲稱，儘管存在所謂人權擔憂，英國歡迎中國繼續投資「非戰略性」領域。但當強生同日被記者問及如何界定「非戰略性領域」時，他拒絕明確說明。

自2020年起，英國便追隨美國的遏華政策，加大對華企的打壓力度。去年7月，強生政府宣布全面禁止華為參與英國的5G建設，2027年前將5G網絡「去華為化」。據英媒報導，英國還打算在核電領域將中國企業拒之門外，將中國廣核集團（CGN）從薩福克海岸的核電站項目中移除，並打算在英國未來所有核電項目中「封殺」中國企業。

中國外交部發言人汪文斌19日表示，英國是自由貿易的堅定支持者和實踐者，中英互為重要的貿易投資夥伴，本着互惠互利、合作共贏的原則開展務實合作，符合中英雙方利益。中方希望英方為中國企業營造公平、開放、非歧視的營商環境。

中國社會科學院歐洲研究所副所長田德文認為，英國脫歐後，中英關係從此前的「黃金時代」走向下滑，英國議會及國內許多政治勢力營造了非常濃厚的反華氛圍，強生也不能違背這種政治潮流。田德文續指，即使在這種情況下，強生仍想保持與中國的合作關係，捨不得放棄。「不過他不可能一方面損害中國的核心利益，另一方面與中國合作。他也清楚這一點，因而一直在兩端搖擺，恐怕未來很長一段時間都將如此。」

另有分析指，由於英國疫情期間供應鏈持續中斷，加上脫歐「後遺症」下貨車司機等員工緊缺，令經濟復甦受阻，英當局難捨中國投資。

中國 英國 投資

上一則

北京禁令鬆綁？馬雲自港轉赴西班牙度假

下一則

美戰略司令：中國戰略和核能力驚人擴張

延伸閱讀

英相強生：我沒有「排華」 也不會拒絕中國投資

英相強生：我沒有「排華」 也不會拒絕中國投資
疫苗保護力減弱？ 賓州染疫率增

疫苗保護力減弱？ 賓州染疫率增
專家：谷歌、Crocs、特斯拉看好

專家：谷歌、Crocs、特斯拉看好
沒人開油罐車 英國急派軍人上路 強生堅稱未陷危機

沒人開油罐車 英國急派軍人上路 強生堅稱未陷危機

熱門新聞

王偉展現健美肌肉。（取材自錢江晚報）

41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤

2021-10-12 13:00
馬雲。（新華社資料照片）

馬雲在香港露面 傳急賣「財新」所有股權

2021-10-13 21:23
中國最大房地產發展商恒大集團深陷財務危機而博得全球關注，CNN稱分析師正指出一個更深層的潛在問題，即多年供過於求的中國房地產市場正在轉涼。(路透)

可供全德國人入住 恒大危機照亮中國獨特鬼城現象

2021-10-16 16:52
監控視頻顯示嫌犯拖著疑裝有屍體的行李箱離開。（取材自極目新聞）

上海28歲海歸女 被裝行李箱拋屍

2021-10-14 08:00
蔡磊在一場論壇上精神振奮，講述和漸凍症抗爭的經歷，看上去，他不像個病人。（取材自錢江晚報）

砸千萬求生 京東副總裁罹絕症：世上沒藥就自己幹

2021-10-15 08:00
社群平台領英（LinkedIn）宣布，將關閉在中國的網站，這表示，在中國可以公開連線的最後一個美國主要社群網站也將吹熄燈號。(美聯社)

微軟將關閉領英中國 美主要社交網站就此在中國絕跡

2021-10-14 19:05

超人氣

更多 >
專家：美國經濟已陷入衰退 堪比2008年金融危機

專家：美國經濟已陷入衰退 堪比2008年金融危機
前國務卿鮑爾過世後數小時 遺孀完成接種也宣布確診

前國務卿鮑爾過世後數小時 遺孀完成接種也宣布確診
IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私
英相強生：我沒有「排華」 也不會拒絕中國投資

英相強生：我沒有「排華」 也不會拒絕中國投資
蘋果發表新品「擦拭布」要價19美元 已經熱賣到缺貨

蘋果發表新品「擦拭布」要價19美元 已經熱賣到缺貨