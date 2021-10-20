強生：不排華也不拒絕中資 「非戰略性領域開大門」

英國首相強生19日在倫敦招商引資會議上講話。（美聯社）

英國 首相強生近日接受美媒採訪時表示，英國不會將所有中國投資 拒之門外，並強調自己「不排華」。與此同時，英國追隨美國遏華政策，在5G及核能等領域排擠中國企業，僅在「非戰略性領域」打開大門，卻未給出清晰界定。中國外交部發言人汪文斌表示，中英開展務實合作符合雙方利益，希望英方為中國企業營造公平、開放、非歧視的營商環境。

大公報綜合彭博、金融時報、中通社報導，英國19日舉行倫敦招商引資會議（GIS），冀吸引全球企業前往英國投資。強生在會議前一日接受彭博採訪，談及中國投資時表示，「我不是排華者，遠遠不是」，他強調英國不會趕走所有來自中國的投資，因為中國構成英國經濟生活的一大部分，「這將持續很長一段時間，或許是我們的一生」。他還稱中國是一個偉大的國家，一種偉大的文明。

英國國際貿易部18日公布的統計數據顯示，截至今年6月的一年中，英國從中國的進口額為676億英鎊（約932億美元），較上年增長近40%。這使得中國成為英國的第三大貿易夥伴。彭博指出，強生的表態凸顯英國「不想拒絕中國的投資」。

不過，強生在訪問中話鋒一轉，聲稱不應「天真地看待關鍵的國家基礎部分」。英國新任國際貿易大臣18日聲稱，儘管存在所謂人權擔憂，英國歡迎中國繼續投資「非戰略性」領域。但當強生同日被記者問及如何界定「非戰略性領域」時，他拒絕明確說明。

自2020年起，英國便追隨美國的遏華政策，加大對華企的打壓力度。去年7月，強生政府宣布全面禁止華為參與英國的5G建設，2027年前將5G網絡「去華為化」。據英媒報導，英國還打算在核電領域將中國企業拒之門外，將中國廣核集團（CGN）從薩福克海岸的核電站項目中移除，並打算在英國未來所有核電項目中「封殺」中國企業。

中國外交部發言人汪文斌19日表示，英國是自由貿易的堅定支持者和實踐者，中英互為重要的貿易投資夥伴，本着互惠互利、合作共贏的原則開展務實合作，符合中英雙方利益。中方希望英方為中國企業營造公平、開放、非歧視的營商環境。

中國社會科學院歐洲研究所副所長田德文認為，英國脫歐後，中英關係從此前的「黃金時代」走向下滑，英國議會及國內許多政治勢力營造了非常濃厚的反華氛圍，強生也不能違背這種政治潮流。田德文續指，即使在這種情況下，強生仍想保持與中國的合作關係，捨不得放棄。「不過他不可能一方面損害中國的核心利益，另一方面與中國合作。他也清楚這一點，因而一直在兩端搖擺，恐怕未來很長一段時間都將如此。」

另有分析指，由於英國疫情期間供應鏈持續中斷，加上脫歐「後遺症」下貨車司機等員工緊缺，令經濟復甦受阻，英當局難捨中國投資。