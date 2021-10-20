美戰略司令：中國戰略和核能力驚人擴張

美國戰略司令部司令查爾斯·理查德（Charles A. Richard） 。(取材自維基共享資源)

英國「金融時報」日前報導中國 試射一枚能夠搭載核彈頭的極音速導彈，中國外交部隨後予以否認。美國 戰略司令部司令查爾斯·理查德（Charles A. Richard）拒絕證實報導提到的細節，但他承認，美國以前從未需要同時威懾兩個擁有如此強大核武庫的潛在對手，「中國的戰略和核能力正在以驚人的速度發展」。

法廣網報導，理查德本周到訪歐洲與美國非洲司令部司令和美國歐洲司令部司令會談，他在德國接受美軍「星條旗報」採訪時說，「幾乎看起來我們不能在一個月內沒有一些關於中國的被曝光的祕聞」， 他認為，如果中方的能力與俄羅斯 的核能力相結合，美國將進入「未知的水域」。

理查德在採訪中拒絕證實「金融時報」提到的細節。但他說，戰略和核能力的驚人擴張意味著中國現在可以執行任何可能的核部署戰略。

在他看來，中國正在建設一支有能力進行脅迫的軍隊，「這就要求我們有一個戰略，能夠抵禦這種脅迫，或捍衛美國和我們的盟友所珍視的印度-太平洋和更廣泛的世界秩序」。

據悉，美國國防部概述的戰略還將研究如何在保持其戰略威懾力的同時，減少核武器在美國國家安全戰略中的作用。理查德說，他相信這次審查將對威脅有「清醒的認識」。

但理查德也表示，當他聽到智庫反對升級核武庫的論調時就會感到憂慮。這種論調的依據是相互確保摧毀使這種衝突的前景幾乎不可能發生。理查德說，「俄羅斯和中國正在發展能力，你必須問自己，如果他們同樣對其效用不屑一顧，他們為什麼要這樣做」。