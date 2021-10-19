秦剛：Z世代要為中美交往搭建更好的橋梁

中國駐美國大使秦剛18日表示，Z世代要為中美兩國的友好交往搭建更好的橋梁。（取材自中國駐美國大使館網站）

中國 駐美大使秦剛 18日表示，Z世代（指在1990年代末至2010年代前期出生的人）代表著未來和希望，世界將屬於Z世代，未來無限可期。希望中美青年都能為中美和世界的美好未來貢獻力量。秦剛說，中美彼此應本著溝通、包容的態度進行溝通，傾聽彼此，Z世代要為中美兩國的友好交往搭建更好的橋梁。

央視新聞報導，秦剛於18日由中國公共外交協會主辦的「Z世代」中美青少年線上交流對話會會上致詞表示，Z世代代表著未來和希望，世界將屬於Z世代，未來無限可期。希望青年都能為中美兩國和世界的美好未來貢獻力量。

秦剛指，中美是兩個大國，加起來共有17億人口，兩國和兩國人民如何相處，關乎整個人類前途命運。中美因歷史、文化不同，看待某些問題的視角也有差異，比如，對責任和自由、集體和個人關係的理解見仁見智。

但他強調，中美雙方更擁有許多共同點，有共通的喜怒哀樂、都嚮往更美好的生活。對彼此間的差異，雙方應本著尊重、包容的態度進行溝通，傾聽彼此，Z世代要為中美兩國的友好交往搭建更好的橋梁。

秦剛還說，美好未來需要善用科技。科技發展日新月異。「互聯網、數字（數位）經濟讓我們便捷地獲取知識和娛樂，但過於沉浸，可能讓我們失去體育運動帶來的活力，沖淡身邊的親情和友情。」大數據、人工智慧是雙刃劍，用好了可以讓人變身「鋼鐵俠」，匡扶正義，用不好可以給人類帶來災難。中美兩國都在研究如何趨利避害，讓科技更好造福人類。Z世代作為數位時代的「原住民 」應該思考這個重大課題。

中國公共外交協會會長吳海龍表示，中美青年承載著中美友好未來的使命，希望中美青年以更加廣闊的視野和胸懷、更加開放包容的心態，客觀理性地看待對方的國家，在交流中增進相互了解、理解和相互信任，攜手築牢中美友好關係的基礎。