我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「下班後見面」比爾蓋茲爆13年前電郵調情女員工

終結土豪婚?中國試辦婚改實驗區 矯正「天價新娘」

秦剛：Z世代要為中美交往搭建更好的橋梁

記者林汪靜／即時報導
中國駐美國大使秦剛18日表示，Z世代要為中美兩國的友好交往搭建更好的橋梁。（取材自中國駐美國大使館網站）
中國駐美國大使秦剛18日表示，Z世代要為中美兩國的友好交往搭建更好的橋梁。（取材自中國駐美國大使館網站）

中國駐美大使秦剛18日表示，Z世代（指在1990年代末至2010年代前期出生的人）代表著未來和希望，世界將屬於Z世代，未來無限可期。希望中美青年都能為中美和世界的美好未來貢獻力量。秦剛說，中美彼此應本著溝通、包容的態度進行溝通，傾聽彼此，Z世代要為中美兩國的友好交往搭建更好的橋梁。

央視新聞報導，秦剛於18日由中國公共外交協會主辦的「Z世代」中美青少年線上交流對話會會上致詞表示，Z世代代表著未來和希望，世界將屬於Z世代，未來無限可期。希望青年都能為中美兩國和世界的美好未來貢獻力量。

秦剛指，中美是兩個大國，加起來共有17億人口，兩國和兩國人民如何相處，關乎整個人類前途命運。中美因歷史、文化不同，看待某些問題的視角也有差異，比如，對責任和自由、集體和個人關係的理解見仁見智。

但他強調，中美雙方更擁有許多共同點，有共通的喜怒哀樂、都嚮往更美好的生活。對彼此間的差異，雙方應本著尊重、包容的態度進行溝通，傾聽彼此，Z世代要為中美兩國的友好交往搭建更好的橋梁。

秦剛還說，美好未來需要善用科技。科技發展日新月異。「互聯網、數字（數位）經濟讓我們便捷地獲取知識和娛樂，但過於沉浸，可能讓我們失去體育運動帶來的活力，沖淡身邊的親情和友情。」大數據、人工智慧是雙刃劍，用好了可以讓人變身「鋼鐵俠」，匡扶正義，用不好可以給人類帶來災難。中美兩國都在研究如何趨利避害，讓科技更好造福人類。Z世代作為數位時代的「原住民」應該思考這個重大課題。

中國公共外交協會會長吳海龍表示，中美青年承載著中美友好未來的使命，希望中美青年以更加廣闊的視野和胸懷、更加開放包容的心態，客觀理性地看待對方的國家，在交流中增進相互了解、理解和相互信任，攜手築牢中美友好關係的基礎。

秦剛 中國 原住民

上一則

怕農車泥土「汙染路面」 天津要求鋪紅毯收割玉米

延伸閱讀

中駐美官方紀念辛亥革命110周年 大使秦剛發表主旨講話

中駐美官方紀念辛亥革命110周年 大使秦剛發表主旨講話
CIA設中國任務中心 秦剛諷：當自己是龐德，累不累？

CIA設中國任務中心 秦剛諷：當自己是龐德，累不累？
躺平、飯圈、內卷… 秦剛演講 教你熱詞看中國

躺平、飯圈、內卷… 秦剛演講 教你熱詞看中國
中駐美大使秦剛受訪 2個字形容中美關係：不打不成交

中駐美大使秦剛受訪 2個字形容中美關係：不打不成交

熱門新聞

王偉展現健美肌肉。（取材自錢江晚報）

41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤

2021-10-12 13:00
馬雲。（新華社資料照片）

馬雲在香港露面 傳急賣「財新」所有股權

2021-10-13 21:23
中國最大房地產發展商恒大集團深陷財務危機而博得全球關注，CNN稱分析師正指出一個更深層的潛在問題，即多年供過於求的中國房地產市場正在轉涼。(路透)

可供全德國人入住 恒大危機照亮中國獨特鬼城現象

2021-10-16 16:52
武漢市民在武漢漢口江灘三陽廣場，運動健身。（中新社）

廣場舞太吵 剋星出現了「反音響神器」在中國走紅

2021-10-10 17:21
監控視頻顯示嫌犯拖著疑裝有屍體的行李箱離開。（取材自極目新聞）

上海28歲海歸女 被裝行李箱拋屍

2021-10-14 08:00
蔡磊在一場論壇上精神振奮，講述和漸凍症抗爭的經歷，看上去，他不像個病人。（取材自錢江晚報）

砸千萬求生 京東副總裁罹絕症：世上沒藥就自己幹

2021-10-15 08:00

超人氣

更多 >
美國首位非裔國務卿鮑爾 因新冠併發症84歲病故 已完成接種

美國首位非裔國務卿鮑爾 因新冠併發症84歲病故 已完成接種
南加華人保母住豪宅 收入比上班族好 為何回國心切？

南加華人保母住豪宅 收入比上班族好 為何回國心切？
CNN：物價漲、貨架空盪盪 拜登與民主黨面臨政治代價

CNN：物價漲、貨架空盪盪 拜登與民主黨面臨政治代價
蓋茲夫婦離婚後首度同場 大手筆送愛女出閣

蓋茲夫婦離婚後首度同場 大手筆送愛女出閣
想在機上跟旅伴獨享「一整排座位」？旅遊專家曝3祕訣

想在機上跟旅伴獨享「一整排座位」？旅遊專家曝3祕訣