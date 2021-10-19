電荒？疫情？中國第3季GDP破5 下季恐難保4

受限電限產、疫情汛情等影響，中國第三季經濟增速低於市場預期，第四季經濟增長也不容樂觀。（路透）

中國 國家統計局昨發布今年前三季經濟運行數據，第三季中國國內生產毛額（GDP）年增4.9%，低於市場預期，也比第二季增速放緩3個百分點。 第三季GDP「破5」，分析人士對第四季普遍不太樂觀，認為恐難保4；法媒指出，經濟放緩對中國來說不一定是壞消息。

中國的經濟增長在第三季度停滯下來，法廣報導，中國今年第三季的經濟增長與和2020年同期相比只增長了4.9%。中國經濟的放緩本在意料之中，但這反映了中國貨物運輸危機和房地產 市場放緩等給經濟所造成的困難。

法廣指出，對中國政府來說，經濟放緩不一定是壞消息，中國政府繼續強調，經濟增長要有「質量」和中國工業要升級。同樣，恆大 瀕臨破產，也沒有引起國家有關部門的強烈反應，只是對公司的管理提出了批評。恆大危機的部分原因，是因當局對房地產開發商實施了更為嚴格的監管，從今以後，房地產開發商不能再在樓盤建成之前出售房產。顯然，中國政府打算「整治」這個在中國經濟增長中占比達到四分之一的行業。

法廣報導，中國政府掌控經濟的勢頭有增無減，據觀察人士稱，從19日開始的為期5天的全國人民代表大會常務委員會，可能會對幾個月來已經受到多重限制的科技行業採取新的控制措施。

中國三季度經濟，投資稍低於預期，生產則主要受到限產限電影響，但消費高於預期。（Getty Images）

BBC中文網引述經濟學人智庫經濟學家蘇月稱，新冠疫情反覆、供應鏈中斷，以及電力緊張，影響波及第三季經濟活動。最近的房地產市場收緊政策和電力緊張，為工業蒙上陰影。

財新網引述機構分析稱，清零防疫策略、能耗雙控和房地產調控難放鬆，中國第四季經濟增速或進一步放緩。

中國交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉指出，數據低於預期，回落幅度有點大，「限電限產」對經濟增長造成較大影響，經濟增長動能在減弱。

唐建表示，出口目前主要是靠「價」在支撐，但「量」已出現了回落，未來幾季出口增速預計將邊際放緩。房地產後續往下走的機率比較大。「與此同時，基建和內需難以扛起穩增長的大旗。」

中信證券固定收益部宏觀研究員馬漢平預計，第四季GDP按年增速可能會繼續下降到3%左右，恐難保4，不過全年還能在7.5%至8%間。

中國國家統計局表示，國際環境不確定性因素增多，中國經濟恢復仍不穩固、不均衡。因此，要強化宏觀調控政策跨周期調節，努力保持經濟運行在合理區間，確保完成全年經濟社會發展目標任務。