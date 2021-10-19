電荒？疫情？中國第3季GDP破5 下季恐難保4
中國國家統計局昨發布今年前三季經濟運行數據，第三季中國國內生產毛額（GDP）年增4.9%，低於市場預期，也比第二季增速放緩3個百分點。 第三季GDP「破5」，分析人士對第四季普遍不太樂觀，認為恐難保4；法媒指出，經濟放緩對中國來說不一定是壞消息。
中國的經濟增長在第三季度停滯下來，法廣報導，中國今年第三季的經濟增長與和2020年同期相比只增長了4.9%。中國經濟的放緩本在意料之中，但這反映了中國貨物運輸危機和房地產市場放緩等給經濟所造成的困難。
法廣指出，對中國政府來說，經濟放緩不一定是壞消息，中國政府繼續強調，經濟增長要有「質量」和中國工業要升級。同樣，恆大瀕臨破產，也沒有引起國家有關部門的強烈反應，只是對公司的管理提出了批評。恆大危機的部分原因，是因當局對房地產開發商實施了更為嚴格的監管，從今以後，房地產開發商不能再在樓盤建成之前出售房產。顯然，中國政府打算「整治」這個在中國經濟增長中占比達到四分之一的行業。
法廣報導，中國政府掌控經濟的勢頭有增無減，據觀察人士稱，從19日開始的為期5天的全國人民代表大會常務委員會，可能會對幾個月來已經受到多重限制的科技行業採取新的控制措施。
BBC中文網引述經濟學人智庫經濟學家蘇月稱，新冠疫情反覆、供應鏈中斷，以及電力緊張，影響波及第三季經濟活動。最近的房地產市場收緊政策和電力緊張，為工業蒙上陰影。
財新網引述機構分析稱，清零防疫策略、能耗雙控和房地產調控難放鬆，中國第四季經濟增速或進一步放緩。
中國交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉指出，數據低於預期，回落幅度有點大，「限電限產」對經濟增長造成較大影響，經濟增長動能在減弱。
唐建表示，出口目前主要是靠「價」在支撐，但「量」已出現了回落，未來幾季出口增速預計將邊際放緩。房地產後續往下走的機率比較大。「與此同時，基建和內需難以扛起穩增長的大旗。」
中信證券固定收益部宏觀研究員馬漢平預計，第四季GDP按年增速可能會繼續下降到3%左右，恐難保4，不過全年還能在7.5%至8%間。
中國國家統計局表示，國際環境不確定性因素增多，中國經濟恢復仍不穩固、不均衡。因此，要強化宏觀調控政策跨周期調節，努力保持經濟運行在合理區間，確保完成全年經濟社會發展目標任務。
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