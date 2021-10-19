我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

終結土豪婚?中國試辦婚改實驗區 想矯正「天價新娘」

海運價飆 米粉.豆油.味精…華人常用食品漲破100%

梅克爾通話李克強：中國到2060年仍需要天然氣

中國新聞組／北京19日電
中國總理李克強（左）、德國總理梅克爾（右）在去年曾以視訊方式磋商。（取材自中國政府網）
中國總理李克強（左）、德國總理梅克爾（右）在去年曾以視訊方式磋商。（取材自中國政府網）

德國總理梅克爾和中國國家主席習近平上周舉行「告別視頻」會談後，梅克爾18日也和總理李克強透過視頻對話。梅克爾呼籲就未來的天然氣需求達成更多國際協議，她稱德國將在25年內實現氣候中和並減少天然氣的訂購，而「中國到2060年仍將需要天然氣」，因此更好地計畫十分重要。

法廣網引述德國廣播電台和「明鏡」周刊報導，梅克爾和李克強在視頻會議中就德中雙邊合作、經濟關係交換意見，並談論氣候保護，能源合作、G20峰會、新冠疫情等國際議題。

梅克爾說：「我們必須在這裡，或許也在G20或至少在國際上就經濟轉型的預期能源需求交換意見。」 梅克爾讚揚歐盟委員會針對高能源價格提出的措施，但同時指出，一些國家已經通過長期合同確保了未來幾年的能源供應。

梅克爾指出，中國害怕從燃煤發電廠迅速轉向燃氣發電廠，因為考慮到中國作為國家的規模，全球天然氣市場將很快發生變化。德國將在25年內實現氣候中和並減少天然氣的訂購，而「中國到2060年仍將需要天然氣」。這就是為什麼能夠更好地計畫十分重要。

目前，能源價格快速上漲令人擔憂，高油價為主要擔憂。德國經濟部明確表示，今年冬天，德國的天然氣供應已經得到保障。柏林一位發言人表示，儲氣庫的填充水平已小幅下降至70%。但這在通常的波動範圍內。

德國電視一台報導，俄國已開始向北溪2號輸氣管項目的首站管道輸氣。北溪2號正式開始運營的前提條件得到滿足。但天然氣什麼時候能送到德國，目前尚不清楚。

德國 天然氣 梅克爾

上一則

新聞評論／中國經濟走勢飄忽 有3個看點

下一則

中國經濟增速放緩 易綱：全年估增8%

延伸閱讀

每周一書／梅克爾傳 揭祕史詩人生

每周一書／梅克爾傳 揭祕史詩人生
梅克爾卸任 德改變對中政策？

梅克爾卸任 德改變對中政策？
梅克爾卸任前與習近平通話 北京稱其為「老朋友」

梅克爾卸任前與習近平通話 北京稱其為「老朋友」
梅克爾卸任前訪以色列 重申德國堅持安全承諾

梅克爾卸任前訪以色列 重申德國堅持安全承諾

熱門新聞

王偉展現健美肌肉。（取材自錢江晚報）

41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤

2021-10-12 13:00
馬雲。（新華社資料照片）

馬雲在香港露面 傳急賣「財新」所有股權

2021-10-13 21:23
中國最大房地產發展商恒大集團深陷財務危機而博得全球關注，CNN稱分析師正指出一個更深層的潛在問題，即多年供過於求的中國房地產市場正在轉涼。(路透)

可供全德國人入住 恒大危機照亮中國獨特鬼城現象

2021-10-16 16:52
武漢市民在武漢漢口江灘三陽廣場，運動健身。（中新社）

廣場舞太吵 剋星出現了「反音響神器」在中國走紅

2021-10-10 17:21
監控視頻顯示嫌犯拖著疑裝有屍體的行李箱離開。（取材自極目新聞）

上海28歲海歸女 被裝行李箱拋屍

2021-10-14 08:00
蔡磊在一場論壇上精神振奮，講述和漸凍症抗爭的經歷，看上去，他不像個病人。（取材自錢江晚報）

砸千萬求生 京東副總裁罹絕症：世上沒藥就自己幹

2021-10-15 08:00

超人氣

更多 >
美國首位非裔國務卿鮑爾 因新冠併發症84歲病故 已完成接種

美國首位非裔國務卿鮑爾 因新冠併發症84歲病故 已完成接種
南加華人保母住豪宅 收入比上班族好 為何回國心切？

南加華人保母住豪宅 收入比上班族好 為何回國心切？
CNN：物價漲、貨架空盪盪 拜登與民主黨面臨政治代價

CNN：物價漲、貨架空盪盪 拜登與民主黨面臨政治代價
蓋茲夫婦離婚後首度同場 大手筆送愛女出閣

蓋茲夫婦離婚後首度同場 大手筆送愛女出閣
前國務卿鮑爾過世 因波灣戰爭家喻戶曉 一度有望問鼎總統

前國務卿鮑爾過世 因波灣戰爭家喻戶曉 一度有望問鼎總統