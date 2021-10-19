梅克爾通話李克強：中國到2060年仍需要天然氣

中國總理李克強（左）、德國總理梅克爾（右）在去年曾以視訊方式磋商。（取材自中國政府網）

德國 總理梅克爾 和中國國家主席習近平上周舉行「告別視頻」會談後，梅克爾18日也和總理李克強透過視頻對話。梅克爾呼籲就未來的天然氣 需求達成更多國際協議，她稱德國將在25年內實現氣候中和並減少天然氣的訂購，而「中國到2060年仍將需要天然氣」，因此更好地計畫十分重要。

法廣網引述德國廣播電台和「明鏡」周刊報導，梅克爾和李克強在視頻會議中就德中雙邊合作、經濟關係交換意見，並談論氣候保護，能源合作、G20峰會、新冠疫情等國際議題。

梅克爾說：「我們必須在這裡，或許也在G20或至少在國際上就經濟轉型的預期能源需求交換意見。」 梅克爾讚揚歐盟委員會針對高能源價格提出的措施，但同時指出，一些國家已經通過長期合同確保了未來幾年的能源供應。

梅克爾指出，中國害怕從燃煤發電廠迅速轉向燃氣發電廠，因為考慮到中國作為國家的規模，全球天然氣市場將很快發生變化。德國將在25年內實現氣候中和並減少天然氣的訂購，而「中國到2060年仍將需要天然氣」。這就是為什麼能夠更好地計畫十分重要。

目前，能源價格快速上漲令人擔憂，高油價為主要擔憂。德國經濟部明確表示，今年冬天，德國的天然氣供應已經得到保障。柏林一位發言人表示，儲氣庫的填充水平已小幅下降至70%。但這在通常的波動範圍內。

德國電視一台報導，俄國已開始向北溪2號輸氣管項目的首站管道輸氣。北溪2號正式開始運營的前提條件得到滿足。但天然氣什麼時候能送到德國，目前尚不清楚。