中俄10艦艇編隊 首度「大陣仗」通過日本津輕海峽

中俄海軍編隊通過津輕海峽公海航道。（取材自觀察者網／日本網民拍攝）

中俄海軍在俄羅斯 彼得大帝灣附近舉行「海上聯合-2021」聯合軍事演習已在17日結束。中俄10艘艦艇組成的編隊18日首次成編隊同時通過日本 津輕海峽，在展示了中俄兩軍高度戰略互信的同時，也在日本網民中引發了不小震動。

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觀察者網報導，日本自衛隊統合幕僚監部18日晚間通報，當天上午8時在北海道奧尻島西南的日本海發現正在向東航行的中俄海軍編隊。

編隊由10艘艦艇組成，中俄各5艘，其中中國 海軍艦艇分別是055型南昌號導彈驅逐艦、052D型昆明號導彈驅逐艦、054A型濱州號、柳州號導彈護衛艦和東平湖號綜合補給艦。

中俄編隊隨後於中午時分通過津輕海峽向北太平洋航行。日方稱，中俄海軍同時穿越津輕海峽尚屬首次。

津輕海峽位於日本本州島和北海道島之間，是聯繫日本海與北太平洋的重要航道。

日本法律規定領海為自領海基線起12海里內，本來根據這一規定，津輕海峽可以被全部劃為日本領海。但日方將津輕海峽等五個重要水道的領海定為3海里，因此海峽中間存在一條公海航道，可供各國自由通航。本次中俄航行遵守了國際法，並未構成問題。

多位日本前外務省官員此前證實，日方之所以留出公海航道，本來是為了方便美軍核動力艦艇自由出入。

中俄海軍此前雖然均有艦艇通過，但如此大規模、成編隊地浩浩蕩蕩「經過」在日本網民間引發了不小震動，最先在社交媒體上發出照片的日本網民，推文轉載近兩萬。

本次聯演，中俄雙方進行防空、反潛、聯合機動、對海目標射擊等課目演習，是中俄海軍舉行的第10次聯合演習。中方首次派出萬噸大驅南昌艦、反潛巡邏機等出國參加聯合軍事演習。俄方派出了包括新型導彈護衛艦在內的現役主戰艦艇。

海軍新聞發言人劉文勝海軍大校指出，海上聯合系列演習是中俄雙邊框架內規模最大的海上演習。