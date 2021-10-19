新聞評論／中國經濟走勢飄忽 有3個看點

中國恒大集團陷入債務危機引爆房地產業危機。（取材自每日經濟新聞）

中國 經濟走勢飄忽，有各種各樣的觀察，也有各種各樣的判讀。總理李克強前幾天到廣州的廣交會演講，對經濟有一番評說，除了再次被官媒統一屏蔽，也被經濟界人士私下指指點點。大勢判讀不易，倒是有三個看點，可資揣摩。

首先是經濟的淚點，即恒大事件爆煲後，央行有首度的表態，具體來說，是恒大9月18日正式爆炸，央行10月15日晚上派金融市場司司長鄒瀾表態，用了近一個月，情況應已摸清，還等到了「最高指示」。

但有人說看人行表態，要先看大字版再看小道版，看懂了就有了淚點。這裡就引引其中一個小道版，把人行表態翻譯成三點，即首先是問題出在其多元化經營，而不是外界評說的高槓桿，風險可控、不會引發金融危機；二是恒大問題是個別企業問題而不是普遍問題，其債主卻不少，所以違約後不會有個別金融機構爆炸；三是部門和地方依法依規開展風險處置化解，督促恒大集團 加大資產處置力度，意思是別指望中央救命，您快賣仔求生。

對人行官員的官式語言翻譯後，意思真的直白了，廣州國企越秀地產也就此退出收購恒大總部，消息此時露出也算順勢了。恒大的事當然不是像人行官員說的小事一件，但人行出「口」相救而不出「手」相救，意思相當明確。

放大了看最近中國房地產 業，有說人行在出手救房地產，可能也是誤讀。如同樣仔細領會，可看到人行是將收緊一年的信貸放鬆，以防房地產市場硬著陸，以免震散經濟，這應當不是所謂的救市。

經濟第二個看點是沸點，那是房地產稅有了「最新最高指示」，是最新一期黨刊公布了習近平在第十次中央財經委會議上的講話，配合著該次會議「共同富裕」和防範風險兩大主題，習講話中有首次提出推進房地產稅立法和改革，還要求做好相應的試點。

房地產稅由初議到爭議，從2011年上海重慶試點到2018年進入實質立法起草，一波三折，最近最高領導人首次親口提出，都相信這回真是快了。但因何說這一消息是經濟的沸點呢，因為房地產稅在樓梯間響了20年，就是因為好多問題解決不了。這回加了一個「共同富裕」的背景，相信最後有徵「富人稅」的意思，而中國有大豪宅有多間房子的，非富即貴，「第三次分配」已山震虎跳，房地產稅落到實實處，社會恐有一番沸騰。

最後看看經濟的痛點，那是在恒大引動的房地產泡沬、債務危機之外，也是在高層決策大變快變的震盪之外，經濟還有一大隱痛，那由近日國家統計局公布的生產者物價指數（PPI）創出歷史新高，而居民消費者物價指數（CPI）在低上加低，引動的通膨和停滯性通膨之憂。

更進一步說，是煤炭、石油、天然氣等能源價格和電價將要大漲，加上其他原料的價格大漲，令企業成本大升。與之同時房地產經年透支了居民消費能力，內需怎麼振興也硬不起來，令居民消費物價節節走低。同時官府沒有土地財政，稅收難增、非稅收入都大幅下滑，已開始失血；通膨、停滯性通膨、企業倒閉、就業危局、外需收縮等各路預期交戰，這就是中國經濟當前之痛。