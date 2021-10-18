射極音速飛彈？環時：中無意軍備賽 但會提升核威懾

中國極音速進氣武器概念飛彈示意圖。（路透）

英國 金融時報報導稱中國 今年8月試射了一枚疑似可攜帶核彈頭的極音速飛彈，可讓美國 的導彈防禦體系失效。中國官媒昨天發表社評，沒證實也未否認報導內容，僅稱探討報導的真實性沒有意義，重要的是，中國一定會提升核威懾的質量，確保美國徹底打消在關鍵時刻對中國實施核訛詐的念頭，

英國金融時報16日援引多名消息人士指出，中國於今年8月試射了一枚攜帶極音速滑翔飛行器的火箭，判斷是可攜帶核彈頭的極音速飛彈。這種導彈可以在繞地球低軌道飛行，並讓美國的導彈防禦體系失效。

中國官媒環球時報昨天對此發表題為「別死盯中國極音速飛彈，請視野寬些吧」社評指出，探討報導有多大真實性沒有意義。重要的是，中國無需與美「軍備競賽」，正常發展軍力就足以不斷削弱美方想要死保的全面對華優勢。中國完全無意與美國開展核軍備競賽，然而一定會提升核威懾的質量，確保美國徹底打消在關鍵時刻對中國實施核訛詐的念頭。

在未來相當長時間裡，中國不會有在全球挑戰美國軍事主導地位的意願，但中國的軍事建設必然在台海和南海形成反超美軍實力的優勢。無論美國增加多少軍費，它要在中國近海繼續享有壓倒性軍事優勢都是絕無實現可能的幻想。

另觀察者網對英國金融時報報導發表軍事評論指出，儘管當今世界上只有中國擁有實用化的極音速武器，報導中所稱的「軌道極音速武器」並不是什麼實戰效能特別強大的武器。即便有這樣的實驗，也是用於航天領域其他方面，而非軍事化用途。

評論認為，英國金融時報所稱的武器飛行情況和彈道導彈、極音速飛彈都不同，應是一種「在軌極音速武器」。

「軌道極音速武器」從理論上確實可以對現有的一切反導和預警體係有極強突防效果，但用於核打擊的彈道導彈往往載荷、投擲重量有限，若攜帶核武器，實戰效能並不理想。這種航天器反而是應用於其他的航天航空領域，前沿構型探索，氣動熱力模型搭建，數據收集等，都有極佳的效果。