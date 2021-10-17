我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

露餡自曝「殺妻殺友」剛判無期 美富豪傳染疫病重

川普當眾院議長？與波洛西交接木槌…非不可能

應北京要求？ 蘋果在中下架古蘭經、聖經App

中國新聞組／北京17日電
蘋果公司應中國要求下架古蘭經應用程序。(Getty Images)
蘋果公司應中國要求下架古蘭經應用程序。(Getty Images)

蘋果在北京的要求下，在中國境內移除了世界上最受歡迎的古蘭經（又譯可蘭經）應用程序之一。該應用程序「Quran Majeed」在全球的App Store銷售，被數以百萬計的全球穆斯林使用。據BBC了解，該應用被刪除的原因是承載了「非法宗教文本」。

BBC報導，網站「蘋果審查」（Apple Censorship）首先注意到了該應用程序被蘋果刪除。這個網站是對蘋果應用商店的應用程序進行全球監測。

「Quran Majeed」製造商PDMS公司在一份聲明中說：「根據蘋果公司的說法，我們的應用程序已經從中國境內使用的蘋果App Store中刪除，因為現在該程序上架需要中國當局提供額外文件」，該程序在中國有近一百萬用戶。

目前還不清楚該APP在中國違反了什麼規則。蘋果拒絶針對此事發表評論，僅稱「我們必須遵守當地的法律，有時我們可能會在一些複雜的問題上與政府產生分歧」。

「紐約時報」日前報導，蘋果公司在中國的APP如果被中國政府認為是禁區，就會被關閉。APP不能討論的話題包括六四天安門運動、中國宗教活動法輪功、達賴喇嘛以及西藏和台灣。

「蘋果審查」項目主任伊斯梅爾（Benjamin Ismail）說：「目前蘋果公司正變成北京的審查局。」

報導指出，另一個受歡迎的宗教APP，「橄欖樹與聖經」 （Olive Tree's Bible） ，本周在中國也被下架。該公司表示，他們被告知需要提供許可證，以證明他們在中國發行的帶有書籍或雜誌內容的應用程序都有授權。但由於他們沒有許可證，因此便自行從應用程序商店刪除了APP。

中國 蘋果 App

上一則

河南省小區去洋名 網：改長津湖如何

下一則

中擬加速房產稅立法 分析：以「共同富裕」為名徵稅

延伸閱讀

北京「寒潮」最低溫跌破0℃ 1969年以來同期最低溫

北京「寒潮」最低溫跌破0℃ 1969年以來同期最低溫
超會賺 iPhone Q2出貨市占僅13% 卻囊括市場75%獲利

超會賺 iPhone Q2出貨市占僅13% 卻囊括市場75%獲利
供應鏈風暴吹不倒 蘋果周線收紅 六周以來最佳

供應鏈風暴吹不倒 蘋果周線收紅 六周以來最佳
指控職場不當行為 蘋果員工遭解雇

指控職場不當行為 蘋果員工遭解雇

熱門新聞

王偉展現健美肌肉。（取材自錢江晚報）

41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤

2021-10-12 13:00
武漢市民在武漢漢口江灘三陽廣場，運動健身。（中新社）

廣場舞太吵 剋星出現了「反音響神器」在中國走紅

2021-10-10 17:21
馬雲。（新華社資料照片）

馬雲在香港露面 傳急賣「財新」所有股權

2021-10-13 21:23
蔡英文總統10日發表國慶演說。圖／本報系資料照

環時：蔡英文雙十演說 態度空前囂張

2021-10-10 12:05
平息近一年的中印邊境緊張局勢最近又生新事端。(美聯社)

中印邊境再生新事端 解放軍成功反制印軍

2021-10-09 10:09
抗日名將張靈甫將軍與王玉齡女士。（取材自微博）

抗日名將張靈甫將軍遺孀 王玉齡女士94歲過世

2021-10-10 01:32

超人氣

更多 >
王菲女兒巧遇張柏芝 脫口「三個字」化解尷尬

王菲女兒巧遇張柏芝 脫口「三個字」化解尷尬
跳入暗黑界人生大翻轉！單親媽賣「性感噴血照」一年狂削百萬

跳入暗黑界人生大翻轉！單親媽賣「性感噴血照」一年狂削百萬
美國空軍上尉曾親睹 巨型UFO瞬間讓10枚核彈失效

美國空軍上尉曾親睹 巨型UFO瞬間讓10枚核彈失效
紐約華裔女警槍殺案 案發前數日雙方恐爭執

紐約華裔女警槍殺案 案發前數日雙方恐爭執
可供全德國人入住 恒大危機照亮中國獨特鬼城現象

可供全德國人入住 恒大危機照亮中國獨特鬼城現象