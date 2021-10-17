應北京要求？ 蘋果在中下架古蘭經、聖經App

蘋果公司應中國要求下架古蘭經應用程序。(Getty Images)

蘋果 在北京的要求下，在中國 境內移除了世界上最受歡迎的古蘭經（又譯可蘭經）應用程序之一。該應用程序「Quran Majeed」在全球的App Store銷售，被數以百萬計的全球穆斯林使用。據BBC了解，該應用被刪除的原因是承載了「非法宗教文本」。

BBC報導，網站「蘋果審查」（Apple Censorship）首先注意到了該應用程序被蘋果刪除。這個網站是對蘋果應用商店的應用程序進行全球監測。

「Quran Majeed」製造商PDMS公司在一份聲明中說：「根據蘋果公司的說法，我們的應用程序已經從中國境內使用的蘋果App Store中刪除，因為現在該程序上架需要中國當局提供額外文件」，該程序在中國有近一百萬用戶。

目前還不清楚該APP在中國違反了什麼規則。蘋果拒絶針對此事發表評論，僅稱「我們必須遵守當地的法律，有時我們可能會在一些複雜的問題上與政府產生分歧」。

「紐約時報」日前報導，蘋果公司在中國的APP如果被中國政府認為是禁區，就會被關閉。APP不能討論的話題包括六四天安門運動、中國宗教活動法輪功、達賴喇嘛以及西藏和台灣。

「蘋果審查」項目主任伊斯梅爾（Benjamin Ismail）說：「目前蘋果公司正變成北京的審查局。」

報導指出，另一個受歡迎的宗教APP，「橄欖樹與聖經」 （Olive Tree's Bible） ，本周在中國也被下架。該公司表示，他們被告知需要提供許可證，以證明他們在中國發行的帶有書籍或雜誌內容的應用程序都有授權。但由於他們沒有許可證，因此便自行從應用程序商店刪除了APP。