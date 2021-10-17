拜登批新疆踐踏人權 喊話各國「沉默就是共謀」

拜登15日在康乃狄克大學（University of Connecticut）「陶德人權中心」（Dodd Centre for Human Rights）落成典禮上發表演說。(美聯社)

美國總統拜登 （Joe Biden）15日公開批評中國新疆 人權狀況，指責維吾爾人遭受壓迫和強迫勞動，並將其與70多年前納粹大屠殺相提並論。他指出全球對各國「踐踏人權」的行為保持沉默就是共謀。

多維新聞報導，拜登15日在康乃狄克大學陶德人權中心（Dodd Center for Human Rights）落成典禮上發表講話。

拜登指出，環顧當今世界，不能說暴行的幽靈已經過去。「就在我們說話的時候，我們今天看到了在世界各地發生的模式和選擇：新疆維吾爾族人遭受壓迫和強迫勞動；羅興亞人在緬甸軍政府統治下的遭遇」。

拜登說：「這並不意味著我們要去戰爭，但我們必須說出來。沉默就是同謀」。

拜登並提起起訴納粹戰犯「紐倫堡審判」，「紐倫堡審判迫使世界密切關注我們能夠犯下什麼罪行，看到大規模暴行和反人類罪行，它們不是偶然發生的」。

拜登表示，他已經親自向世界各地的領導人提出了這些問題，當人權受到攻擊時，任何美國總統都不應該袖手旁觀，維護人權的合法性。

報導指出，中國多次否認新疆存在侵犯人權與強迫勞動等行為。中國外交部發言人強調，新疆設立職業技能教育培訓機構，是基於反恐鬥爭需要而採取的預防性措施。教培中心根本不是美國等西方國家渲染的「再教育營」。

中國表示，歡迎各界人士到新疆去走一走、看一看，感受新疆的美麗，人民的幸福，經濟的發展。 「謠言止於智者，公道自在人心」。