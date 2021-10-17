CIA找特工 年薪13.4萬美元要會說11種中國方言

美國中情局局長伯恩斯。（路透）

美國 中央情報局（CIA ）局長伯恩斯日前表示將成立「中國 任務中心」，以應對「中國威脅」，同時還將招募懂上海話、客家話等方言的特工，年薪上看13.4萬美元(約86萬人民幣)。

環球時報報導，伯恩斯日前表示CIA將成立的中國任務中心，據了解是一個獨立的部門，根據機構的優先事項利用來自CIA的資源。這個單位還將大規模招募懂中文的特工，希望特工懂得普通話、粵語、上海話、客家話等。以應對伯恩斯所說「中國是美國在21世紀面臨的最重要的地緣政治威脅」情勢。

報導引述中國專家表示，簡單的說，CIA此舉就是「蒼蠅要找雞蛋的縫」，思考著怎麼把中國在全球做的善事給抹黑。

鳳凰網等多家媒體對此刊文指出，早在今年2月，CIA成立「中國任務中心」就被提上日程，這來自伯恩斯希望CIA能對中國有更強的監視能力，提升CIA對於中國的關注度。據報導，中國任務中心成立後，將招募和培訓更多會講普通話的人員，派遣更多中國專家到海外，在世界範圍內去部署對抗中國的人力。

文章說，CIA高調宣布要多招聘懂中文的特工，似乎現在的CIA特工不懂中文都不好混了，這顯示CIA的「內卷」現象是多麼嚴重。

CIA並在官網上並詳細列出了「漢語小語種」，包括普通話、粵語、上海話、閩北語、閩南語、湘語、贛語、客家話、蒙古語、廣西壯語、藏語以及維吾爾語等。

招募中國方言特工的消息引來大批中國網民嘲諷，有網民稱「上海人都不會上海話，美國人多慮了」，「特工培訓了3年，剛到上海一天就被抓了，因為只有他講上海話」，並建議CIA增加這些招募條件才能更深入中國文化並取得情報：「還要能說相聲，快板，二人轉」、「再招個懂麻將的」、「蘇北各地方言，浙江各地方言也應納入」、「還要會東北話」。

也有網民稱懂方言的CIA無異給了中國來個裡應外合「反間計」的良機，「給他們提供假情報嗎，國際第一強國地位就不保」。