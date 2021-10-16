「連不丹都離開了」 印度反應激烈、憂中國包圍

印度外交部發言人阿林達姆·巴格奇表示，注意到不丹和中國簽署了諒解備忘錄。（取材自環球網）

中國 與不丹政府代表14日簽署加速邊界談判與建交的諒解備忘錄，引發中國邊界談判國中「失落的一角」印度 關注。據報導，有印度政客及學者批評中不的「三步走」共識是印度總理莫迪的重大外交挫敗，並稱中國正藉此「包圍印度」，「連不丹都離開了」，印度正因此「失去朋友和影響力」。

中國與不丹簽署「關於加快中不邊界談判『三步走』路線圖的諒解備忘錄」後，觀察者網報導，一向以不丹「保護人」自居的印度變得有些不淡定。印度多家媒體紛紛在報導中將此事與持續已久的中印邊界對峙聯繫在一起。 印度教徒報稱，「備忘錄」簽署的時機對於印度來說「意義重大」。

印度政客、學者對於中不簽署備忘錄同樣反應激烈，將中不兩國在邊界問題上取得進展視為莫迪政府的外交失敗，直嘆「連不丹都離開了」。有學者並稱中國正在「接管印度與不丹的特殊關係」、「積極包圍印度」。

報導並引述印度外交部發言人阿林達姆·巴格奇對此表示，印度政府已注意到不丹和中國簽署了諒解備忘錄；印度也同樣一直在與中國進行邊界談判並「努力快速解決」相關問題。但當被問及不丹是否讓印度知曉與中國簽署備忘錄的消息時，巴格奇沒有回應。

印度時報稱，對許多印度人來說，如果不丹沒有向印度解釋邊界問題的大致輪廓，就不可能與中方討論並達成「諒解備忘錄」。觀察者網指出，也正因為如此，中不「諒解備忘錄」的簽署令許多印度政客和學者反應激烈。

印度國大黨前主席拉胡爾·甘地將中不兩國在邊界問題上取得進展歸結為印度的外交失敗，並稱印度正因此「失去朋友和影響力」。印度作家查圖爾維迪則指責莫迪政府的應對使印度的安全利益受到了巨大打擊。

環球時報昨天發表評論指出，不丹處在中國和印度中間，不僅未與中國建交，也與聯合國 安理會常任理事國中的任何一個均無外交關係，原因是印度對不丹長期施行全面控制和影響，限制了不丹對外發展關係。

評論指出，印度若立志於擴大自己的影響力，首先需要心大一些，不要神經兮兮的。中不看來早晚要談成邊界協議，也會最終走向建交，中國不希望印度以地區霸權的形象繼續面對國際社會，它應當是真正開放的，自尊並且尊重鄰居和夥伴的。