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歐盟主席米歇爾通話習近平 允辦歐中峰會解決分歧

中國新聞組／北京16日電
歐洲理事會主席米歇爾（上右）15日與中國國家主席習近平（上左）通話，雙方同意將舉行歐中峰會。圖為2020年12月中歐投資協定舉行視頻峰會。（路透）
歐洲理事會主席米歇爾（上右）15日與中國國家主席習近平（上左）通話，雙方同意將舉行歐中峰會。圖為2020年12月中歐投資協定舉行視頻峰會。（路透）

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）15日與中國國家主席習近平通話，歐方認為歐中關係存在分歧但應持續對話，同意將舉行歐中峰會。習近平表示，中歐有必要加強戰略溝通，希望歐方「堅持戰略自主，明辨是非」；中方仍會堅定維護自身主權、安全、發展利益。中方會後也發布米歇爾表示歐盟恪守一個中國政策的消息。

中央社報導，米歇爾與習近平通話後表示，歐中關係儘管存在分歧，但對話仍然至關重要，雙方同意舉行峰會，此外也談到阿富汗情勢，認為國際社會需要團結一致，呼籲神學士尊重國際義務，確保一個具包容性的政府。

習近平說，今年以來，國際形勢出現新變化，中歐關係也面臨新問題。中國和歐盟是兩大獨立自主力量，也是全面戰略夥伴，雙方有必要加強戰略溝通，共同推動中歐關係健康穩定發展，這符合中歐共同利益。

他說，中歐應該正確相互認知，堅持對話合作，堅持相互尊重、互利共贏。雙方應該深化綠色、數字領域政策溝通，拓寬務實合作領域，積極對接「一帶一路」倡議同歐盟全球互聯互通倡議，就氣候變化和生物多樣性保護等問題加強溝通合作。

而中方也發布米歇爾表示歐盟恪守一個中國政策，歐方將秉持戰略自主，處理國際事務。

歐洲理事會一位不具名官員表示，米歇爾提及對近期南海及兩岸緊張局勢升級令人擔憂，並指出米歇爾通話時提及歐盟對中國人權狀況的關切，強調需要就此問題繼續對話。此外歐盟認為對歐洲議會議員等實施制裁是不合理和不可接受的。

報導指出，中歐今年3月因為新疆人權問題相互制裁而交惡，歐洲議會5月20日表決將「中歐投資貿易協定」無限期凍結後，雙邊關係降至低點。

歐盟 中國 習近平

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